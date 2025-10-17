Егор ЯРМОЛЮК: «Чувствую себя увереннее с ним на поле. Он может все»

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк поделился мнениями относительно своего партнера в центре поля в клубе Джордана Хендерсона:

«Нам очень нравится тренироваться вместе. Я получаю от этого удовольствие. Чувствую себя увереннее, когда он со мной на поле и когда мы играем вместе в центре. Он не только раздает передачи, он может делать все», – сказал украинец YouTube-канала «Брентфорда».

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл на клубном уровне 9 матчей и отличился 1 результативной передачей. Контракт 21-летнего хавбека с Брентфордом рассчитан до лета 2031 года.