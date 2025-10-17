Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Чувствую себя увереннее с ним на поле. Он может все»
Англия
17 октября 2025, 06:59 | Обновлено 17 октября 2025, 07:17
Украинский хавбек рассказал о Джордане Хендерсоне, партнере в Брентфорде

ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк поделился мнениями относительно своего партнера в центре поля в клубе Джордана Хендерсона:

«Нам очень нравится тренироваться вместе. Я получаю от этого удовольствие. Чувствую себя увереннее, когда он со мной на поле и когда мы играем вместе в центре. Он не только раздает передачи, он может делать все», – сказал украинец YouTube-канала «Брентфорда».

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл на клубном уровне 9 матчей и отличился 1 результативной передачей. Контракт 21-летнего хавбека с Брентфордом рассчитан до лета 2031 года.

Экс-вратарь Пруня назвал Клоппа худшим тренером в истории Ливерпуля
ТРОССАРД: «Арсенал хочет выиграть каждый матч. Мы способны взять трофей»
ФОТО. Экс-игрок сборной Англии объяснил свой переезд во Вторую лигу ОАЭ
Антон Романенко
