«Это его слабость». В Англии не верят в переход украинской звезды в Челси

Ресурс Chelsea News оценил вероятность перехода украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в лондонский «Челси», который проявляет интерес к игроку.

«Украинец явно силен в шести важных компонентах игры — это заблокированные удары, отборы и выносы мяча. В то же время он сохраняет солидный процент точных передач как для игрока команды, которая борется за выживание и делает акцент на длинных пасах.

Он даже преуспевает в некоторых аспектах, которых совсем не ожидаешь: превосходит средний показатель приема прогрессивных передач и успешных дриблингов, показывая, что он не просто стабильный разрушитель.

Однако его главная слабость — это его игра «на втором этаже». По выигранным верховым дуэлям он находится в 19-м процентиле, несмотря на свой солидный рост в 180 см.

По нашему мнению, «Челси» вряд ли купит его просто потому, что он будет дорогим, и мы также не уверены, что он настолько хороший игрок. Но, возможно, скауты замечают что-то, чего не видим мы», – говорится в материале Chelsea News.

