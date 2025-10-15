Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это его слабость». В Англии не верят в переход украинской звезды в Челси
Англия
15 октября 2025, 18:17 |
1918
1

«Это его слабость». В Англии не верят в переход украинской звезды в Челси

Относительно трансфера Егора Ярмолюка возникли сомнения

15 октября 2025, 18:17 |
1918
1 Comments
«Это его слабость». В Англии не верят в переход украинской звезды в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Ресурс Chelsea News оценил вероятность перехода украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в лондонский «Челси», который проявляет интерес к игроку.

«Украинец явно силен в шести важных компонентах игры — это заблокированные удары, отборы и выносы мяча. В то же время он сохраняет солидный процент точных передач как для игрока команды, которая борется за выживание и делает акцент на длинных пасах.

Он даже преуспевает в некоторых аспектах, которых совсем не ожидаешь: превосходит средний показатель приема прогрессивных передач и успешных дриблингов, показывая, что он не просто стабильный разрушитель.

Однако его главная слабость — это его игра «на втором этаже». По выигранным верховым дуэлям он находится в 19-м процентиле, несмотря на свой солидный рост в 180 см.

По нашему мнению, «Челси» вряд ли купит его просто потому, что он будет дорогим, и мы также не уверены, что он настолько хороший игрок. Но, возможно, скауты замечают что-то, чего не видим мы», – говорится в материале Chelsea News.

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 7 5 1 1 14 - 3 18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 16
2 Ливерпуль 7 5 0 2 13 - 9 19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 15
3 Тоттенхэм 7 4 2 1 13 - 5 19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 14
4 Борнмут 7 4 2 1 11 - 8 18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 14
5 Манчестер Сити 7 4 1 2 15 - 6 18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 13
6 Кристал Пэлас 7 3 3 1 9 - 5 18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 12
7 Челси 7 3 2 2 13 - 9 18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 11
8 Эвертон 7 3 2 2 9 - 7 18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 11
9 Сандерленд 7 3 2 2 7 - 6 18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 11
10 Манчестер Юнайтед 7 3 1 3 9 - 11 19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 10
11 Ньюкасл 7 2 3 2 6 - 5 18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 9
12 Брайтон 7 2 3 2 10 - 10 18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 9
13 Астон Вилла 7 2 3 2 6 - 7 19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 9
14 Фулхэм 7 2 2 3 8 - 11 18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 8
15 Лидс 7 2 2 3 7 - 11 18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 8
16 Брентфорд 7 2 1 4 9 - 12 20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 7
17 Ноттингем Форест 7 1 2 4 5 - 12 18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 5
18 Бёрнли 7 1 1 5 7 - 15 18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 4
19 Вест Хэм 7 1 1 5 6 - 16 20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 4
20 Вулверхэмптон 7 0 2 5 5 - 14 18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 2
Полная таблица

По теме:
Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса
Манчестер Юнайтед может продлить контракт с полузащитником, но есть условие
Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана
Егор Ярмолюк Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающие голы Коваленко: украинцы – снова шахматные короли Европы!
Другие виды | 15 октября 2025, 13:31 7
Решающие голы Коваленко: украинцы – снова шахматные короли Европы!
Решающие голы Коваленко: украинцы – снова шахматные короли Европы!

Подводим итоги континентального чемпионата в Батуми

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15 октября 2025, 07:29 155
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 15.10.2025, 19:00
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Бокс | 15.10.2025, 09:13
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Снукер | 14.10.2025, 23:17
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Походу на спорт.уа почалася епідемія "зіркової" хвороби. Дутих "зірок" уже більше, ніж на небі у безхмарну ніч
Ответить
0
Популярные новости
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 14
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем