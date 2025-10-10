Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Британский журналист – о Ярмолюке: «Мне рассказали об интересе 3 клубов»
10 октября 2025, 16:28
Британский журналист – о Ярмолюке: «Мне рассказали об интересе 3 клубов»

Дин Джонс поделился информацией об украинском хавбеке

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Британский журналист Дин Джонс поделился мнениями о будущем украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка.

«В «Брентфорде» Ярмолюк, несомненно, привлекает внимание некоторых крупных клубов. Мне уже рассказали, что «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за его игрой в полузащите.

Это стабильный и надежный игрок Брентфорда, и он уже давно играет за них. Ему всего 21 год, он является игроком сборной Украины. Томас Франк, очевидно, знает его по работе в «Брентфорде», и, возможно, именно отсюда такой интерес к нему в «Тоттенхэме», – сказал Джонс в подкасте Ranks FC.

Ранее сообщалось о том, что на Ярмолюка претендуют пять топ-клубов.

DaVinci
Є сенс в такий Тотенхем переходити. Тим більше клуб зараз пов'язують в великими іменами у футболі 
