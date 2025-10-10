Британский журналист – о Ярмолюке: «Мне рассказали об интересе 3 клубов»
Дин Джонс поделился информацией об украинском хавбеке
Британский журналист Дин Джонс поделился мнениями о будущем украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка.
«В «Брентфорде» Ярмолюк, несомненно, привлекает внимание некоторых крупных клубов. Мне уже рассказали, что «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за его игрой в полузащите.
Это стабильный и надежный игрок Брентфорда, и он уже давно играет за них. Ему всего 21 год, он является игроком сборной Украины. Томас Франк, очевидно, знает его по работе в «Брентфорде», и, возможно, именно отсюда такой интерес к нему в «Тоттенхэме», – сказал Джонс в подкасте Ranks FC.
Ранее сообщалось о том, что на Ярмолюка претендуют пять топ-клубов.
