Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей
Испания
30 октября 2025, 03:23 | Обновлено 30 октября 2025, 03:54
Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании

Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей
ФК Вильярреал

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей и прошли дальше

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/64 финала, 29 октября

  • Побленсе – Сабадель – 1:2 (д.в.)
  • Эбро – Тарасона – 1:1 (пен 4:3)
  • Мутильвера – Сарагоса – 1:3
  • УД Лос Гаррес – Эльче – 0:4
  • Сан-Жорди – Осасуна – 0:5
  • Ла Унион – Сеута – 0:2
  • Ассуага – Леганес – 1:4
  • Атлетико Асторга – Мирандес – 1:1 (пен. 3:4)
  • Лорка Депортива – Альмерия – 0:2
  • Навалькарнеро – Мерида – 2:1
  • Нахара – Эйбар – 2:4
  • Нумансия – Аренас Клуб – 3:0
  • Португалете – Вальядолид – 1:0
  • Сан-Жюс – Мальорка – 0:2
  • Сант-Андреу – Теруэль – 2:1 (д.в.).
  • Саудаль Депортиво – Спортинг Хихон – 0:1
  • Сьюдад Сьеса – Кордоба – 1:0
  • Торрент – Хувентуд Торремолинос – 3:1
  • Оренсе – Понтеведра – 1:1 (пен. 0:3)
  • Пуэнте-Хениль – Картахена – 0:1
  • Реус ФКР – КЭ Эуропа – 2:2 (пен. 4:3)
  • Кинтонар – УД Ибиса – 1:1 (пен. 4:3)
  • Сьюдад де Лусена – Вильярреал – 0:6
  • Хаэн – Эльденсе – 1:3
  • Юнкос – Райо Вальекано – 1:6

Видео голов и обзоры матчей

«Тепер Ванат – это Мбаппе». Реакция фанов на матч Жироны в Кубке Испании
Констанция – Жирона – 2:3 (д.в.). Как забили Цыганков и Ванат. Видео голов
Кубок Испании. Севилья и Валенсия прошли дальше. Кто забил 11 мячей?
Кубок Испании по футболу Райо Вальекано Вильярреал Сарагоса Эльче Осасуна Сеута Леганес Мирандес Альмерия Эйбар Нумансия Вальядолид Мальорка Спортинг Хихон Кордова Понтеведра Картахена Ибица Эльденсе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
