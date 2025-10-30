Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей и прошли дальше

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/64 финала, 29 октября

Побленсе – Сабадель – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) Эбро – Тарасона – 1:1 (пен 4:3)

– Тарасона – 1:1 (пен 4:3) Мутильвера – Сарагоса – 1:3

– 1:3 УД Лос Гаррес – Эльче – 0:4

– 0:4 Сан-Жорди – Осасуна – 0:5

– 0:5 Ла Унион – Сеута – 0:2

– 0:2 Ассуага – Леганес – 1:4

– 1:4 Атлетико Асторга – Мирандес – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) Лорка Депортива – Альмерия – 0:2

– 0:2 Навалькарнеро – Мерида – 2:1

– Мерида – 2:1 Нахара – Эйбар – 2:4

– 2:4 Нумансия – Аренас Клуб – 3:0

– Аренас Клуб – 3:0 Португалете – Вальядолид – 1:0

– Вальядолид – 1:0 Сан-Жюс – Мальорка – 0:2

– 0:2 Сант-Андреу – Теруэль – 2:1 (д.в.).

– Теруэль – 2:1 (д.в.). Саудаль Депортиво – Спортинг Хихон – 0:1

– 0:1 Сьюдад Сьеса – Кордоба – 1:0

– Кордоба – 1:0 Торрент – Хувентуд Торремолинос – 3:1

– Хувентуд Торремолинос – 3:1 Оренсе – Понтеведра – 1:1 (пен. 0:3)

– 1:1 (пен. 0:3) Пуэнте-Хениль – Картахена – 0:1

– 0:1 Реус ФКР – КЭ Эуропа – 2:2 (пен. 4:3)

– КЭ Эуропа – 2:2 (пен. 4:3) Кинтонар – УД Ибиса – 1:1 (пен. 4:3)

– УД Ибиса – 1:1 (пен. 4:3) Сьюдад де Лусена – Вильярреал – 0:6

– 0:6 Хаэн – Эльденсе – 1:3

– 1:3 Юнкос – Райо Вальекано – 1:6

Видео голов и обзоры матчей