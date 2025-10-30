Испания30 октября 2025, 03:23 | Обновлено 30 октября 2025, 03:54
Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей
Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании
Вечером 29 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.
Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей и прошли дальше
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Испании
1/64 финала, 29 октября
- Побленсе – Сабадель – 1:2 (д.в.)
- Эбро – Тарасона – 1:1 (пен 4:3)
- Мутильвера – Сарагоса – 1:3
- УД Лос Гаррес – Эльче – 0:4
- Сан-Жорди – Осасуна – 0:5
- Ла Унион – Сеута – 0:2
- Ассуага – Леганес – 1:4
- Атлетико Асторга – Мирандес – 1:1 (пен. 3:4)
- Лорка Депортива – Альмерия – 0:2
- Навалькарнеро – Мерида – 2:1
- Нахара – Эйбар – 2:4
- Нумансия – Аренас Клуб – 3:0
- Португалете – Вальядолид – 1:0
- Сан-Жюс – Мальорка – 0:2
- Сант-Андреу – Теруэль – 2:1 (д.в.).
- Саудаль Депортиво – Спортинг Хихон – 0:1
- Сьюдад Сьеса – Кордоба – 1:0
- Торрент – Хувентуд Торремолинос – 3:1
- Оренсе – Понтеведра – 1:1 (пен. 0:3)
- Пуэнте-Хениль – Картахена – 0:1
- Реус ФКР – КЭ Эуропа – 2:2 (пен. 4:3)
- Кинтонар – УД Ибиса – 1:1 (пен. 4:3)
- Сьюдад де Лусена – Вильярреал – 0:6
- Хаэн – Эльденсе – 1:3
- Юнкос – Райо Вальекано – 1:6
Видео голов и обзоры матчей
