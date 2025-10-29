Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Испании. Севилья и Валенсия прошли дальше. Кто забил 11 мячей?
Испания
29 октября 2025, 01:34 | Обновлено 29 октября 2025, 01:48
Хетафе поиздевался над командой из 6-го дивизиона

Кубок Испании. Севилья и Валенсия прошли дальше. Кто забил 11 мячей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья

Вечером 28 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Севилья, Валенсия и Реал Сосьедад прошли дальше, одержав разгромные победы.

Хетафе забил 11 мячей в ворота соперников из 6-го дивизиона испанского футбола.

Кубок Испании

1/64 финала, 28 октября

  • Атлетико Тордесильяс – Бургос – 1:2 д.ч.
  • Констанция – Жирона – 2:3 д.ч.
  • Оуренсе – Овьедо – 4:2 д.ч.
  • Лангрео – Ферроль – 0:0 (пен. 3:4)
  • Логроньес – Расинг – 0:4
  • УКАМ Мурсия – Кадис – 1:3
  • Гвадалахара – Касереньо – 2:1
  • Марасена – Валенсия – 0:5
  • Райо Махадаонда – Талавера – 1:4
  • Рода – Гранада – 1:5
  • Сан-Фернандо – Альбасете – 0:3
  • Тропесон – Культураль Леонеса – 1:3
  • Интер де Вальдеморо – Хетафе – 0:11
  • Алькала – Тенерифе – 0:4
  • Утебо – Уэска – 0:3
  • Эстремадура – Лас-Пальмас – 3:1
  • Негрейра – Реал Сосьедад – 0:3
  • Толедо – Севилья – 1:4
Кубок Испании по футболу
Николай Степанов
