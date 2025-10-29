Испания29 октября 2025, 01:34 | Обновлено 29 октября 2025, 01:48
Кубок Испании. Севилья и Валенсия прошли дальше. Кто забил 11 мячей?
Хетафе поиздевался над командой из 6-го дивизиона
29 октября 2025, 01:34 | Обновлено 29 октября 2025, 01:48
Вечером 28 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.
Севилья, Валенсия и Реал Сосьедад прошли дальше, одержав разгромные победы.
Хетафе забил 11 мячей в ворота соперников из 6-го дивизиона испанского футбола.
Кубок Испании
1/64 финала, 28 октября
- Атлетико Тордесильяс – Бургос – 1:2 д.ч.
- Констанция – Жирона – 2:3 д.ч.
- Оуренсе – Овьедо – 4:2 д.ч.
- Лангрео – Ферроль – 0:0 (пен. 3:4)
- Логроньес – Расинг – 0:4
- УКАМ Мурсия – Кадис – 1:3
- Гвадалахара – Касереньо – 2:1
- Марасена – Валенсия – 0:5
- Райо Махадаонда – Талавера – 1:4
- Рода – Гранада – 1:5
- Сан-Фернандо – Альбасете – 0:3
- Тропесон – Культураль Леонеса – 1:3
- Интер де Вальдеморо – Хетафе – 0:11
- Алькала – Тенерифе – 0:4
- Утебо – Уэска – 0:3
- Эстремадура – Лас-Пальмас – 3:1
- Негрейра – Реал Сосьедад – 0:3
- Толедо – Севилья – 1:4
