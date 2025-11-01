Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Скамейка запасных? Шовковский увидел, что он просто лучше»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 06:42
Бывший тренер киевлян объяснил, почему Михавко сыграл вместо Тиаре

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему Тарас Михавко вышел в матче против «Шахтера» вместо Алиу Тиаре.

Думаю, что выход Михавка со старта – это не признак плохой игры в предыдущих матчах Тиаре, а следствие его хорошей формы. Вероятно, в тренировочном процессе Шовковский увидел, что он лучше оппонента, что заслуживает сыграть с первых минут. Тарас сыграл неплохо. Не налажал, а значит – молодец. Зато Попов в первом тайме пару раз играл не очень уверенно», – отметил Сабо.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Алиу Тиаре Динамо Киев Кубок Украины по футболу Йожеф Сабо Жозе Моуриньо Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Тарас Михавко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Комментарии 1
Перець
Михавко буває чудить не по дитячому , а інколи грає як Забарний 
