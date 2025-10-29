Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, поставил ли Гасперини Довбика в старт Ромы на матч против Пармы
Италия
29 октября 2025, 18:45 | Обновлено 29 октября 2025, 18:54
Известно, поставил ли Гасперини Довбика в старт Ромы на матч против Пармы

Артем остался в резерве, встреча девятого тура начнется 29 октября в 19:30 по Киеву

Известно, поставил ли Гасперини Довбика в старт Ромы на матч против Пармы
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик остался в резерве команды на матч девятого тура Серии А 2025/26 против Пармы.

Наставник волков Джан Пьеро Гасперини выпустит в атаке Эвана Фергюссона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Довбик в этом сезоне провел за Рому 10 поединков во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист.

Встреча Ромы и Пармы состоится 29 октября на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Рома за восемь туров набрала 18 очков и идет на второй позиции в LIVE-таблице первенства. У Пармы в активе семь пунктов и 15-е место.

Стартовые составы на матч Рома – Парма

По теме:
«Он его предупредил». У Гасперини состоялся разговор с Довбиком
Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

