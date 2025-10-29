Известно, поставил ли Гасперини Довбика в старт Ромы на матч против Пармы

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик остался в резерве команды на матч девятого тура Серии А 2025/26 против Пармы.

Наставник волков Джан Пьеро Гасперини выпустит в атаке Эвана Фергюссона.

Довбик в этом сезоне провел за Рому 10 поединков во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист.

Встреча Ромы и Пармы состоится 29 октября на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Рома за восемь туров набрала 18 очков и идет на второй позиции в LIVE-таблице первенства. У Пармы в активе семь пунктов и 15-е место.

Стартовые составы на матч Рома – Парма