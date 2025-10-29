Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Руха: «В ворота ЛНЗ не поставили пенальти. Здесь будет сложно всем»
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:12 |
237
0

Коуч Руха: «В ворота ЛНЗ не поставили пенальти. Здесь будет сложно всем»

Коуч пообщался с журналистами после матча Кубка Украины

29 октября 2025, 18:12 |
237
0
Коуч Руха: «В ворота ЛНЗ не поставили пенальти. Здесь будет сложно всем»
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от черкасского ЛНЗ (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Мои коллеги в студии только что сказали, что «Рух» дал сегодня хорошее сопротивление ЛНЗ. Как вы думаете, насколько закономерен сегодня результат для вашей команды?

– Вы говорите «сопротивление ЛНЗ», будто мы играли против «Шахтера». Полагаю, первых минут 20 нам тяжело было, так как ЛНЗ начинает матч очень хорошо, интенсивно. Затем после 20-й минуты мы выровняли игру и, в принципе, к концу игры в отдельные скорые атаки они выбегали. Можно сказать, что, кроме того, что мы создали для них, они ничего не создали.

Также я считаю, что на Кваснице был пенальти, который нужно было ставить. Только что посмотрел видео: он должен был пробивать по воротам, и в тот момент его толкнули в спину, никакой игры в мяч не было. Поэтому я считаю, что это чистый пенальти, который не был поставлен. Но я думаю, что любой команде, которая сюда будет приезжать, в плане судейства будет очень тяжело.

– Насколько болезнен для команды этот вылет из Кубка?

– Мы готовимся к каждой игре. К этой игре также готовились максимально, играли сильнейшим составом, который у нас на данный момент есть. Следующий матч против «Зари» – будем готовиться.

– Можно подробнее о падении Квасницы? Почему считаете, что там должен быть пенальти?

– Потому что там был толчок в спину, после которого нужно ставить пенальти. Все, точка.

– Что стало причиной большого количества ошибок на старте 2-го тайма, после одной из которых ЛНС забил свой мяч? И о чем был у вас разговор в перерыве с футболистами после равного 1-го тайма, в принципе?

– Одна ошибка, которая привела к тому, что мы пропустили гол. После этого, конечно, мы начали рисковать, чтобы выходить из обороны, потому что мы просто мяч не бьем. Конечно, есть усталость игроков, сыгравших 3 дня назад, им тяжело давалось в отдельных моментах, поэтому они ошибались.

– В 1-м тайме вы ничего не дали создать Просперу Оба, одному из лучших футболистов ЛНЗ по состоянию на данный момент. Был ли придирчив разбор его игры этим матчем?

– Мы к каждой игре готовимся все равно, – сказал Федик.

По теме:
ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме
Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо
Кубок Украины по футболу пресс-конференция Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Иван Федык
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес решил продать звезду Реала
Футбол | 29 октября 2025, 18:48 0
Флорентино Перес решил продать звезду Реала
Флорентино Перес решил продать звезду Реала

Винисиус покинет клуб

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29 октября 2025, 08:44 0
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Артем не планирует покидать «Рому»

ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
Футбол | 29.10.2025, 13:47
ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
ФОТО. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 7
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем