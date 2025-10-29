Коуч Руха: «В ворота ЛНЗ не поставили пенальти. Здесь будет сложно всем»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от черкасского ЛНЗ (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Мои коллеги в студии только что сказали, что «Рух» дал сегодня хорошее сопротивление ЛНЗ. Как вы думаете, насколько закономерен сегодня результат для вашей команды?

– Вы говорите «сопротивление ЛНЗ», будто мы играли против «Шахтера». Полагаю, первых минут 20 нам тяжело было, так как ЛНЗ начинает матч очень хорошо, интенсивно. Затем после 20-й минуты мы выровняли игру и, в принципе, к концу игры в отдельные скорые атаки они выбегали. Можно сказать, что, кроме того, что мы создали для них, они ничего не создали.

Также я считаю, что на Кваснице был пенальти, который нужно было ставить. Только что посмотрел видео: он должен был пробивать по воротам, и в тот момент его толкнули в спину, никакой игры в мяч не было. Поэтому я считаю, что это чистый пенальти, который не был поставлен. Но я думаю, что любой команде, которая сюда будет приезжать, в плане судейства будет очень тяжело.

– Насколько болезнен для команды этот вылет из Кубка?

– Мы готовимся к каждой игре. К этой игре также готовились максимально, играли сильнейшим составом, который у нас на данный момент есть. Следующий матч против «Зари» – будем готовиться.

– Можно подробнее о падении Квасницы? Почему считаете, что там должен быть пенальти?

– Потому что там был толчок в спину, после которого нужно ставить пенальти. Все, точка.

– Что стало причиной большого количества ошибок на старте 2-го тайма, после одной из которых ЛНС забил свой мяч? И о чем был у вас разговор в перерыве с футболистами после равного 1-го тайма, в принципе?

– Одна ошибка, которая привела к тому, что мы пропустили гол. После этого, конечно, мы начали рисковать, чтобы выходить из обороны, потому что мы просто мяч не бьем. Конечно, есть усталость игроков, сыгравших 3 дня назад, им тяжело давалось в отдельных моментах, поэтому они ошибались.

– В 1-м тайме вы ничего не дали создать Просперу Оба, одному из лучших футболистов ЛНЗ по состоянию на данный момент. Был ли придирчив разбор его игры этим матчем?

– Мы к каждой игре готовимся все равно, – сказал Федик.