Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 17:44 |
Коуч ЛНЗ: «Такая футбольная жизнь. Нужно относиться профессионально»

Коуч пообщался с журналистами после матча Кубка Украины

Коуч ЛНЗ: «Такая футбольная жизнь. Нужно относиться профессионально»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над львовским Рухом в 1/8 финала Кубка Украины (1:0).

– Сильно ли отличался кубковый матч от предыдущей игры в чемпионате?

– Кубковый отличался, потому что в кубковом матче нельзя допускать ошибок. Если в чемпионате можно поправить ситуацию, то в Кубке ты ее не исправишь. Потому нужно было играть максимально рационально, максимально надежно.

«Рух» – неплохая команда, мы в последних матчах видели, что они достаточно качественный футбол показывают. Потому была сложная игра, как мы и ожидали. Очень хорошо, что мы победили и прошли дальше.

Конечно, сейчас каждый матч для нас будет сложным, потому что, как я всегда говорил, нужно выйти на определенный уровень стабильности. Пока нам этого не хватает, но мы будем стараться это делать.

- Важен ли этот кубковый матч для ЛНЗ? Является ли Кубок приоритетом для вас?

– Важен каждый матч для нас. Когда я пришел в команду, ребятам говорил, начиная с тренировочных сборов, что даже контрольные матчи для нас важны с точки зрения результата, потому что хотели, чтобы ребята получали уверенность в своих силах, и что они могут добиваться результата. Это очень важно на сегодняшний день для нашей команды.

Я им сегодня перед матчем сказал, мы сыграли довольно неплохую серию выигрышных матчей, но сейчас мы будем видеть, насколько готовы держать стабильный уровень. И потому этот матч с точки зрения результата был важен для нас.

Я не считаю, что нужно какому-то турниру отдавать предпочтение. Если мы хотим играть, и если бы получилось попасть в еврокубки, играть пришлось бы через 2 дня на 3-й, мы должны быть готовы к этому.

– Была ли уже мысль дотянуть до 11-метровых?

– Нет, мы в начале 2-го тайма забили этот гол. Я знал, что у нас будут моменты, у нас и после этого гола было несколько хороших моментов. Но я только что уже сказал: нужно играть в кубковых матчах надежно, потому что если допустить ошибку, потом трудно добиться результата. Потому мы играли рационально.

– Какие именно корректировки делали в перерыве, чтобы увеличить свое преимущество на поле?

– По сравнению с предыдущими матчами мы проиграли очень много подборов, очень много борьбы в центре поля проиграли. Это было проблемой в 1-м тайме, поэтому мы не могли качественно играть с мячом и возвращать быстро мяч. Не было мобильности внутри поля, немного поменяли, сделали замены. И я считаю, что Пастух добавил в середине поля, и немного качественнее мы начали играть в атаке.

– Команда находится среди лидеров УПЛ, прошла в четвертьфинал Кубка. Команда готова к такому статусу в украинском футболе?

– Мы хотим выйти на такой уровень. В предыдущие 10 туров мы сыграли достаточно качественные матчи – с точки зрения результата, с точки зрения количества ударов по воротам, xG команды, количества ударов в наши ворота, интенсивности прессинга. Если брать все показатели, мы вверху, мы в тройке, четверке, 2 место занимаем.

Кроме того, что есть результат, есть качественные моменты. Я считаю, что это важно, но очень важно, насколько мы сможем держать уровень этой игры и насколько мы сможем стабильно играть на таком уровне.

– Как оно играть против ребят, которых вы воспитали?

– Конечно, я с ними общаюсь постоянно, и дальше мы с ними на связи. Но это футбол, и нужно уметь переключаться, нужно профессионально относиться к этому. Они как футболисты должны профессионально относиться к работе, а я как тренер.

Такова футбольная жизнь сегодня. Мы были в одной команде с маленького возраста, я со многими был в одной команде, сегодня в разных командах как соперники, но после матча мы общаемся. Профессионально просто нужно относиться, – сказал Пономарев.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух Кубок Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
