Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Екснападающий Ромы: «Довбик не делал того, что просил тренер»
Италия
29 октября 2025, 11:59 | Обновлено 29 октября 2025, 12:00
245
0

Екснападающий Ромы: «Довбик не делал того, что просил тренер»

Грациани считает, что «Роме» нужен новый нападающий

29 октября 2025, 11:59 | Обновлено 29 октября 2025, 12:00
245
0
Екснападающий Ромы: «Довбик не делал того, что просил тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Грациани считает, что в команде нет нужного Джан Пьеро Гасперини нападающего.

«Если «Рома» не подпишет пару нападающих, она далеко не уйдет... Бейли больше играет на фланге, о Фергюсоне мы не знаем, что случилось. Команде нужен игрок вроде Скамакки, чтобы оставаться в верхней части таблицы.

Довбик? Вчера Гасперини много раз его вызывал – это признак того, что он не делал того, что просил тренер.

Дибала? Не может играть слишком высоко, не может играть спиной к воротам. Когда он идет на соперника – проходит 8 раз из 10, но команде нужен нападающий».

Отметим, что в матче восьмого тура Серии А «Рома» минимально обыграла «Сассуоло», благодаря чему находится на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

По теме:
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
5 из 6 голов украинцев в Серии В забил Богдан Попов. У кого еще один?
Франческо Грациани Рома Рим Серия A Сассуоло Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини
Иван Чирко Источник: Retesport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Футбол | 29 октября 2025, 11:00 4
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги

Противостояние «бело-синих» и «оранжево-черных» в Кубке имеет особый подтекст для наставников

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28 октября 2025, 22:45 6
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5

Подопечные Мичела добыли непростую победу над Констанцией, Крапивцов пропустил два гола

Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 29.10.2025, 11:55
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Кубок лиги 2025/26: Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 10
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 55
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем