Екснападающий Ромы: «Довбик не делал того, что просил тренер»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Грациани считает, что в команде нет нужного Джан Пьеро Гасперини нападающего.

«Если «Рома» не подпишет пару нападающих, она далеко не уйдет... Бейли больше играет на фланге, о Фергюсоне мы не знаем, что случилось. Команде нужен игрок вроде Скамакки, чтобы оставаться в верхней части таблицы.

Довбик? Вчера Гасперини много раз его вызывал – это признак того, что он не делал того, что просил тренер.

Дибала? Не может играть слишком высоко, не может играть спиной к воротам. Когда он идет на соперника – проходит 8 раз из 10, но команде нужен нападающий».