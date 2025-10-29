Екснападающий Ромы: «Довбик не делал того, что просил тренер»
Грациани считает, что «Роме» нужен новый нападающий
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Грациани считает, что в команде нет нужного Джан Пьеро Гасперини нападающего.
«Если «Рома» не подпишет пару нападающих, она далеко не уйдет... Бейли больше играет на фланге, о Фергюсоне мы не знаем, что случилось. Команде нужен игрок вроде Скамакки, чтобы оставаться в верхней части таблицы.
Довбик? Вчера Гасперини много раз его вызывал – это признак того, что он не делал того, что просил тренер.
Дибала? Не может играть слишком высоко, не может играть спиной к воротам. Когда он идет на соперника – проходит 8 раз из 10, но команде нужен нападающий».
Отметим, что в матче восьмого тура Серии А «Рома» минимально обыграла «Сассуоло», благодаря чему находится на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
