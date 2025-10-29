Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-игрок Вест Хэма хочет уйти из клуба в январе
Англия
Топ-игрок Вест Хэма хочет уйти из клуба в январе

Пакета ищет возможность сменить клубную прописку

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лукас Пакета

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета хочет покинуть английский клуб этой зимой, сообщает Daily Mail.

28-летний игрок очень хочет покинуть испытывающий трудности клуб Английской Премьер-лиги (АПЛ) в январе, так как упустил возможность перейти в «Астон Виллу» во время летнего трансферного окна.

Согласно данным источника, Пакета хотел перейти в «Астон Виллу» после того, как в июле этого года с него было снято несколько обвинений в договорных матчах, однако сделка не была одобрена «Вест Хэмом».

Срок контракта сторон истекает летом 2027 года.

«Вест Хэм» был согласен продать бразильца «Манчестер Сити» в августе 2023 года за 85 миллионов фунтов стерлингов, но сделка сошла на нет после того, как выяснилась история со ставками. «Горожане» решили не возобновлять свое предложение этим летом.

Когда Пакета примкнул к рядам «Вест Хэма», он угодил в скандал, связанный со ставками. В матче 27-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» в сезоне-2022/2023 Лукас получил «горчичник», чтобы сделать подарок своему брату на день рождения. Последний сделал соответствующую ставку на данное событие. Согласно разным подсчетам, сумма выигрыша составила более 120 тысяч долларов.

По теме:
Ман Юнайтед хочет заполучить 16-летнего шведского вундеркинда
ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина
Южная Корея закрыла нелегальное онлайн-казино на 15 млн долларов
Лукас Пакета Вест Хэм Астон Вилла трансферы АПЛ ставки
Оксана Баландина Источник: Daily Mail
