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26 июля 2025, 03:15 |
82
0

ФОТО. Топ-футболиста признали невиновным в скандальном деле о ставках

Лукас Пакета можеть спать спокойно

26 июля 2025, 03:15 |
82
0
ФОТО. Топ-футболиста признали невиновным в скандальном деле о ставках
Instagram. Лукас Пакета

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета, как сообщают источники, близок к полному оправданию в громком деле о влиянии на ставки.

Его обвиняли в умышленном получении жёлтых карточек, что грозило пожизненной дисквалификацией.

Официального решения Футбольная ассоциация Англии еще не опубликовала, однако, по данным Mail Sport, «Вест Хэм» уже знает исход. Клуб не комментирует ситуацию.

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В мае 2024 года Пакета получил обвинения по эпизодам матчей с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом», а также в препятствовании расследованию. Заседания завершились почти два месяца назад. Защиту игрока возглавлял адвокат Ник Де Марко, а в числе свидетелей выступил бывший тренер Дэвид Мойес.

После срыва перехода в «Манчестер Сити» летом 2023-го Пакета неоднократно заявлял о своей невиновности. Если он полностью оправдан, летом может рассматривать новые варианты — в том числе интерес со стороны «Фламенго».

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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