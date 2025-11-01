Мирон МАРКЕВИЧ: «Не стоит переходить определенные границы»
Известный в прошлом тренер высказался о критике
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о критике в современном футболе.
– Влияет ли на работу главных тренеров критика со стороны журналистов и специалистов, когда звучали даже слова об увольнении?
– Безусловно. Критика, если кто-то ее заслуживает, нужна, но не стоит переходить определенные границы. Легче всего уволить наставника, а что потом... Не думаю, что в разгар сезона это может дать положительный эффект.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
