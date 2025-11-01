Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Не стоит переходить определенные границы»
Украина. Премьер лига
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не стоит переходить определенные границы»

Известный в прошлом тренер высказался о критике

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не стоит переходить определенные границы»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о критике в современном футболе.

– Влияет ли на работу главных тренеров критика со стороны журналистов и специалистов, когда звучали даже слова об увольнении?

– Безусловно. Критика, если кто-то ее заслуживает, нужна, но не стоит переходить определенные границы. Легче всего уволить наставника, а что потом... Не думаю, что в разгар сезона это может дать положительный эффект.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
