Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Можно сказать, что сезон в большинстве европейских лиг все еще находится только в начальной стадии, однако фаны, которые редко следят за чемпионатами вне топ-5, наверняка несколько шокированы, если лишь сейчас открыли турнирную таблицу шотландской лиги. Кто там у нас первый? Селтик или Рейнжерс. Все ясно. Хотя нет – 26 очков после девяти матчей и уверенное лидерство команды Хартс. Но ведь два гранда где-то рядом, правда? Как сказать. Селтик второй с отставанием в 6 очков, а Рейнжерс третий с 15 набранными пунктами. Как такое возможно в этом чемпионате? Конечно, не УПЛ с ее вечными двумя чемпионами что-то рассказывать, но ситуация все же интересная.

Последний раз, когда чемпионство завоевал не Селтик или Рейнжерс, случился в 1985 году, а титул под руководством Алекса Фергюсона забрал Абердин (дважды кряду). Можно говорить, что Хартс на этот момент поймал такой себе идеальный шторм для двух грандов, которые к концу октября каждый успел уволить и назначить по тренеру. Начнем с действующего чемпиона.

Селтик серьезно ухудшил свое финансовое состояние, проиграв Кайрату в квалификации Лиги чемпионов. В шотландских СМИ даже писали, что тренер Брендон Роджерс очень хотел уйти, но очень не хотел терять деньги и самому подавать в отставку. Не так быстро, но задачу он выполнил – клуб уволил наставника 27 октября.

У Рейнджерс, кажется, все было хорошо – летом клуб получил нового инвестора из США и традиционные в таком случае масштабные планы выиграть все и везде. Даже подписали модного тренера Расселла Мартина. В прошлом сезоне его быстро уволили из Саутгемптона, но в АПЛ Мартин показал себя интересным наставником и заслужил похвалу от Жузепа Гвардиолы.

Рейнджерс назначили Мартина в июне, а уволили в октябре. «Интересный футбол» очки в таблицу не приносит. Оба гранда, пытаясь спасти ситуцию, сменили тренеров почти одновременно. Если сине-белые обратились к 36-летнему специалисту из Германии Дэнни Ролу (работал в Шеффилд Уэнсдей), то зелено-белые сразу пошли по легендам. Команду, пусть и в статусе временного тренера, возглавил Мартин О'Нил.

Опытные болельщики его наверняка помнят по Астон Вилле, тому же Селтику и сборной Ирландии. Примечательно, что О'Нил не работал тренером с 2019 года после ухода из Ноттингем Форест. Сказал, что «думал 10 минут» и быстро дал добро на возвращение.

А Хартс тем временем набирал очки. Вряд ли мы все вместе, если посмотрим состав команды, узнаем хотя бы одного игрока, однако таблица есть таблица. Правда, она ничего пока не значит. В прошлом сезоне Абердин на старте набрал 31 из 33 пунктов, а финишировал пятым. Впрочем, нужно ведь находить поводы писать и о чемпионате Шотландии, правда? Вот, например, в минувшую субботу Хартс обыграл Селтик 3:1 и вынудил клуб уволить Роджерса.

Футбольные фанаты любят подобные сказки и постоянно вспоминают Лестер. Посмотрим, чем закончится эта история. Даже если Хартс останется лидером до весны, скептики все равно скажут – не верю. Оно и понятно. Селтик и Рейнжерс не только забрали все титулы чемпиона за последние 40 лет, но и вообще за 129 лет истории элитного дивизиона чемпионата Шотландии титул завоевывали не два гранда из Глазго только 19 раз. А всего чемпионами становились 11 разных команд. Привычка – дело такое.