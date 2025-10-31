Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Шотландия
31 октября 2025, 12:06
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Шансы на чемпионство Хартс

Можно сказать, что сезон в большинстве европейских лиг все еще находится только в начальной стадии, однако фаны, которые редко следят за чемпионатами вне топ-5, наверняка несколько шокированы, если лишь сейчас открыли турнирную таблицу шотландской лиги. Кто там у нас первый? Селтик или Рейнжерс. Все ясно. Хотя нет – 26 очков после девяти матчей и уверенное лидерство команды Хартс. Но ведь два гранда где-то рядом, правда? Как сказать. Селтик второй с отставанием в 6 очков, а Рейнжерс третий с 15 набранными пунктами. Как такое возможно в этом чемпионате? Конечно, не УПЛ с ее вечными двумя чемпионами что-то рассказывать, но ситуация все же интересная.

Последний раз, когда чемпионство завоевал не Селтик или Рейнжерс, случился в 1985 году, а титул под руководством Алекса Фергюсона забрал Абердин (дважды кряду). Можно говорить, что Хартс на этот момент поймал такой себе идеальный шторм для двух грандов, которые к концу октября каждый успел уволить и назначить по тренеру. Начнем с действующего чемпиона.

Селтик серьезно ухудшил свое финансовое состояние, проиграв Кайрату в квалификации Лиги чемпионов. В шотландских СМИ даже писали, что тренер Брендон Роджерс очень хотел уйти, но очень не хотел терять деньги и самому подавать в отставку. Не так быстро, но задачу он выполнил – клуб уволил наставника 27 октября.

У Рейнджерс, кажется, все было хорошо – летом клуб получил нового инвестора из США и традиционные в таком случае масштабные планы выиграть все и везде. Даже подписали модного тренера Расселла Мартина. В прошлом сезоне его быстро уволили из Саутгемптона, но в АПЛ Мартин показал себя интересным наставником и заслужил похвалу от Жузепа Гвардиолы.

Рейнджерс назначили Мартина в июне, а уволили в октябре. «Интересный футбол» очки в таблицу не приносит. Оба гранда, пытаясь спасти ситуцию, сменили тренеров почти одновременно. Если сине-белые обратились к 36-летнему специалисту из Германии Дэнни Ролу (работал в Шеффилд Уэнсдей), то зелено-белые сразу пошли по легендам. Команду, пусть и в статусе временного тренера, возглавил Мартин О'Нил.

Опытные болельщики его наверняка помнят по Астон Вилле, тому же Селтику и сборной Ирландии. Примечательно, что О'Нил не работал тренером с 2019 года после ухода из Ноттингем Форест. Сказал, что «думал 10 минут» и быстро дал добро на возвращение.

А Хартс тем временем набирал очки. Вряд ли мы все вместе, если посмотрим состав команды, узнаем хотя бы одного игрока, однако таблица есть таблица. Правда, она ничего пока не значит. В прошлом сезоне Абердин на старте набрал 31 из 33 пунктов, а финишировал пятым. Впрочем, нужно ведь находить поводы писать и о чемпионате Шотландии, правда? Вот, например, в минувшую субботу Хартс обыграл Селтик 3:1 и вынудил клуб уволить Роджерса.

Футбольные фанаты любят подобные сказки и постоянно вспоминают Лестер. Посмотрим, чем закончится эта история. Даже если Хартс останется лидером до весны, скептики все равно скажут – не верю. Оно и понятно. Селтик и Рейнжерс не только забрали все титулы чемпиона за последние 40 лет, но и вообще за 129 лет истории элитного дивизиона чемпионата Шотландии титул завоевывали не два гранда из Глазго только 19 раз. А всего чемпионами становились 11 разных команд. Привычка – дело такое.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хартс 10 8 2 0 24 - 9 01.11.25 17:00 Хартс - Данди29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс26.10.25 Хартс 3:1 Селтик18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс04.10.25 Хартс 1:0 Хиберниан27.09.25 Хартс 3:0 Фалкирк 26
2 Селтик 10 6 2 2 16 - 8 09.11.25 18:00 Селтик - Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк26.10.25 Хартс 3:1 Селтик19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл27.09.25 Селтик 0:0 Хиберниан 20
3 Глазго Рейнджерс 10 3 6 1 12 - 10 09.11.25 17:00 Данди - Глазго Рейнджерс29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед05.10.25 Фалкирк 1:1 Глазго Рейнджерс28.09.25 Ливингстон 1:2 Глазго Рейнджерс 15
4 Хиберниан 10 3 5 2 16 - 12 01.11.25 17:00 Ливингстон - Хиберниан29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон04.10.25 Хартс 1:0 Хиберниан27.09.25 Селтик 0:0 Хиберниан 14
5 Мазервелл 10 3 5 2 16 - 13 09.11.25 17:00 Абердин - Мазервелл29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл27.09.25 Мазервелл 2:0 Абердин 14
6 Данди Юнайтед 10 3 4 3 17 - 16 09.11.25 17:00 Хартс - Данди Юнайтед29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон27.09.25 Данди Юнайтед 0:2 Килмарнок 13
7 Фалкирк 10 3 3 4 12 - 19 01.11.25 17:00 Фалкирк - Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк05.10.25 Фалкирк 1:1 Глазго Рейнджерс27.09.25 Хартс 3:0 Фалкирк 12
8 Килмарнок 10 2 4 4 12 - 15 01.11.25 17:00 Фалкирк - Килмарнок29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс04.10.25 Килмарнок 2:0 Сент-Миррен27.09.25 Данди Юнайтед 0:2 Килмарнок 10
9 Сент-Миррен 10 2 4 4 8 - 12 08.11.25 19:45 Сент-Миррен - Хиберниан29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин04.10.25 Килмарнок 2:0 Сент-Миррен27.09.25 Сент-Миррен 1:0 Данди 10
10 Абердин 10 3 1 6 7 - 11 09.11.25 17:00 Абердин - Мазервелл29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин05.10.25 Абердин 4:0 Данди27.09.25 Мазервелл 2:0 Абердин 10
11 Данди 10 2 3 5 9 - 15 01.11.25 17:00 Хартс - Данди25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Абердин 4:0 Данди27.09.25 Сент-Миррен 1:0 Данди20.09.25 Данди 3:2 Ливингстон 9
12 Ливингстон 10 1 3 6 11 - 20 01.11.25 17:00 Ливингстон - Хиберниан25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон28.09.25 Ливингстон 1:2 Глазго Рейнджерс20.09.25 Данди 3:2 Ливингстон 6
Полная таблица

