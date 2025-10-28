Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Женский ЧМ-2027. Европа имеет 11 путевок, названа дата жеребьевки ЛН
Чемпионат мира
28 октября 2025, 20:32 | Обновлено 28 октября 2025, 20:48
Женский ЧМ-2027. Европа имеет 11 путевок, названа дата жеребьевки ЛН

Жеребьевка Лиги наций среди женских сборных пройдет 4 ноября

УАФ

Стала известна дата жеребьёвки следующего цикла женской Лиги наций, который станет отборочным в зоне УЕФА к ЧМ-2027. Церемония пройдёт 4 ноября.

Совет ФИФА утвердил, что женский чемпионат мира 2027 в Бразилии состоится с 24 июня по 25 июля. 29 прямых путёвок из 32 будут распределены следующим образом:

Европа – 11, Азия – 6, Африка – 4, КОНКАКАФ – 4, Южная Америка – 3 (Бразилия квалифицируется автоматически из этой квоты), Океания – 1.
Три последние команды будут определены в турнире плей-офф с участием 10 сборных. Он будет состоять из двух этапов со следующей квотой:

Европа – 1, Азия – 2, Африка – 2, КОНКАКАФ – 2, Южная Америка – 2, Океания – 1.
Первый этап турнира плей-офф состоится в ноябре–декабре 2026 года, второй – в феврале 2027-го.

Европейский отбор на ЧМ-2027. Стало известно, что дата формирования групп в зоне УЕФА – 4 ноября.

Европейская квалификация пройдёт в три этапа. Матчи группового этапа состоятся в период с февраля по июнь 2026 года в трёх лигах – А (16 команд), В (16) и С (21). Стартовая позиция каждой команды в лигах определяется на основе результатов Лиги наций 2025 года.

На ЧМ-2027 напрямую попадут победители четырёх групп Лиги А. Оставшиеся путёвки будут разыграны в раундах плей-офф в октябре–декабре 2026 года. В первом раунде команды, занявшие вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями шести групп Лиги С и лучшими командами, занявшими там вторые места. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

Четыре последние команды Лиги А и четыре победителя групп Лиги В сыграют против третьих и вторых команд Лиги В соответственно. Восемь победителей выйдут во второй раунд. Во втором раунде 16 команд встретятся в 8 парах. 7 лучших победителей выйдут на мундиаль, а восьмой придётся ещё принять участие в межконтинентальном плей-офф.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
