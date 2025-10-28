Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Металлиста забил в международном турнире Азии
Другие новости
28 октября 2025, 22:40 | Обновлено 28 октября 2025, 22:42
Экс-игрок Металлиста забил в международном турнире Азии

Гол Артема Белого во втором туре Лиги вызова АФК не спас «Абдыш-Ата» от фиаско

ФК Абдыш-Ата. Артем Белый

28 октября украинский футболист Артем Белый отметился забитым мячом за киргизскую команду «Абдыш-Ата» во втором туре Кубка вызова АФК.

Это произошло в домашнем матче против оманского клуба «Аль-Шабаб». Артём мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счет на 9-й минуте встречи.

Однако старания Белого пошли насмарку, поскольку его команда в течение матча пропустила дважды и упустила победу – 1:2.

После двух туров Кубка вызова АФК «Абдыш-Ата» имеет в активе ноль очков. Последний матч группового этапа команда проведет 31 октября против «Паро» из Бутана.

Кубок вызова АФК. 2-й тур, 28 октября

«Абдыш-Ата» – «Аль-Шабаб» – 1:2

Голы: Белый, 9 – Аль-Саади, 44, Аль-Гафри, 77

Видео голов и обзор матча

По теме:
Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
Артем Белый видео голов и обзор Абдыш-Ата Кант
