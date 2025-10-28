Экс-игрок Металлиста забил в международном турнире Азии

28 октября украинский футболист Артем Белый отметился забитым мячом за киргизскую команду «Абдыш-Ата» во втором туре Кубка вызова АФК.

Это произошло в домашнем матче против оманского клуба «Аль-Шабаб». Артём мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счет на 9-й минуте встречи.

Однако старания Белого пошли насмарку, поскольку его команда в течение матча пропустила дважды и упустила победу – 1:2.

После двух туров Кубка вызова АФК «Абдыш-Ата» имеет в активе ноль очков. Последний матч группового этапа команда проведет 31 октября против «Паро» из Бутана.

Кубок вызова АФК. 2-й тур, 28 октября

«Абдыш-Ата» – «Аль-Шабаб» – 1:2

Голы: Белый, 9 – Аль-Саади, 44, Аль-Гафри, 77

Видео голов и обзор матча