Экс-игрок Металлиста забил в международном турнире Азии
Гол Артема Белого во втором туре Лиги вызова АФК не спас «Абдыш-Ата» от фиаско
28 октября украинский футболист Артем Белый отметился забитым мячом за киргизскую команду «Абдыш-Ата» во втором туре Кубка вызова АФК.
Это произошло в домашнем матче против оманского клуба «Аль-Шабаб». Артём мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счет на 9-й минуте встречи.
Однако старания Белого пошли насмарку, поскольку его команда в течение матча пропустила дважды и упустила победу – 1:2.
После двух туров Кубка вызова АФК «Абдыш-Ата» имеет в активе ноль очков. Последний матч группового этапа команда проведет 31 октября против «Паро» из Бутана.
Кубок вызова АФК. 2-й тур, 28 октября
«Абдыш-Ата» – «Аль-Шабаб» – 1:2
Голы: Белый, 9 – Аль-Саади, 44, Аль-Гафри, 77
Видео голов и обзор матча
