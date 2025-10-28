Англия28 октября 2025, 20:33 | Обновлено 28 октября 2025, 21:05
Обсуждают зарплату. Арсенал подпишет контракт с топ-игроком
Сака близок к новому договору с лондонским клубом
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал и вингер Букайо Сака близки к подписанию нового контракта.
Сообщается, что клуб и лидер команды обсуждают вопросы размера зарплаты и практически договорились по всем пунктам. Текущий контракт Сака истекает летом 2027 года, но Арсенал хочет поскорее закрыть ситуацию с контрактом игрока.
24-летний Сака в нынешнем сезоне забил три гола в десяти матчах.
Арсенал лидирует в АПЛ, а также выиграла все три встречи основного этапа Лиги чемпионов.
