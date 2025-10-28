Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обсуждают зарплату. Арсенал подпишет контракт с топ-игроком
Англия
28 октября 2025, 20:33 | Обновлено 28 октября 2025, 21:05
Сака близок к новому договору с лондонским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсенал и вингер Букайо Сака близки к подписанию нового контракта.

Сообщается, что клуб и лидер команды обсуждают вопросы размера зарплаты и практически договорились по всем пунктам. Текущий контракт Сака истекает летом 2027 года, но Арсенал хочет поскорее закрыть ситуацию с контрактом игрока.

24-летний Сака в нынешнем сезоне забил три гола в десяти матчах.

Арсенал лидирует в АПЛ, а также выиграла все три встречи основного этапа Лиги чемпионов.

Букайо Сака Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
