Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA

28 октября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира WTA 2025.

Восемь лучших тандемов сезона разыграют трофей престижных соревнований в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дуэты были распределены на два квартета: Группа Мартины Навратиловой и Группа Лизель Хубер. В плей-офф (полуфинал) выйдут по две лучшие пары из каждой группы.

Группа Мартины Навратиловой

Сара Эррани / Жасмин Паолини

Сара Эррани / Жасмин Паолини 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс

Элизе Мертенс Се Шувэй / Алена Остапенко

Се Шувэй / Алена Остапенко Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс

Группа Лизель Хубер

Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд

Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф

Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер

Тимеа Бабош / Луиза Стефани

В 2022 и 2024 года на Итоговом турнире в парном разряде вместе с Аленой Остапенко выступила Людмила Киченок, но перед стартом этого сезона они решили не играть больше в одном дуэте.

В прошлом году победительницами WTA Finals в паре стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф, которые одолели в финале Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд.