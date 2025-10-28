Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA
Восемь лучших тандемов сезона разыграют трофей престижных соревнований в Эр-Рияде
28 октября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира WTA 2025.
Восемь лучших тандемов сезона разыграют трофей престижных соревнований в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Дуэты были распределены на два квартета: Группа Мартины Навратиловой и Группа Лизель Хубер. В плей-офф (полуфинал) выйдут по две лучшие пары из каждой группы.
Группа Мартины Навратиловой
- Сара Эррани / Жасмин Паолини
- 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
- Се Шувэй / Алена Остапенко
- Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс
Группа Лизель Хубер
- Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд
- Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
- 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер
- Тимеа Бабош / Луиза Стефани
В 2022 и 2024 года на Итоговом турнире в парном разряде вместе с Аленой Остапенко выступила Людмила Киченок, но перед стартом этого сезона они решили не играть больше в одном дуэте.
В прошлом году победительницами WTA Finals в паре стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф, которые одолели в финале Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец пригласил Александра провести бой в Ипсвиче
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву