  Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA
WTA
28 октября 2025, 20:01 | Обновлено 28 октября 2025, 20:12
Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA

Восемь лучших тандемов сезона разыграют трофей престижных соревнований в Эр-Рияде

Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA
WTA

28 октября состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира WTA 2025.

Восемь лучших тандемов сезона разыграют трофей престижных соревнований в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дуэты были распределены на два квартета: Группа Мартины Навратиловой и Группа Лизель Хубер. В плей-офф (полуфинал) выйдут по две лучшие пары из каждой группы.

Группа Мартины Навратиловой

  • Сара Эррани / Жасмин Паолини
  • 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс
  • Се Шувэй / Алена Остапенко
  • Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс

Группа Лизель Хубер

  • Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд
  • Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
  • 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер
  • Тимеа Бабош / Луиза Стефани

В 2022 и 2024 года на Итоговом турнире в парном разряде вместе с Аленой Остапенко выступила Людмила Киченок, но перед стартом этого сезона они решили не играть больше в одном дуэте.

В прошлом году победительницами WTA Finals в паре стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф, которые одолели в финале Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд.

Итоговый турнир WTA жеребьевка Сара Эррани Жасмин Паолини Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Се Шувэй Алена Остапенко Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Мирра Андреева Диана Шнайдер Тимеа Бабош Луиза Стефани
