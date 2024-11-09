Реванш за Уимблдон. Определены чемпионки парного разряда на WTA Finals
Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф в двух сетах одолели Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд
9 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоялся финальный матч парного разряда.
Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах переиграл дуэт Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 35 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары. Финал, 9 ноября
Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 7:5, 6:3
Это была вторая встреча тандемов. В июле этого года Синякова и Таунсенд одолели соперниц в финале Уимблдона.
Дабровски и Рутлифф выиграли все пять поединков на Итоговом турнире в Эр-Рияде.
A MAGICAL WEEK IN RIYADH 🤩✨— wta (@WTA) November 9, 2024
Gabriela Dabrowski and @erinroutliffe go undefeated as they beat Siniakova/Townsend 7-5, 6-3 to lift the trophy!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/9GJsG443Ab
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