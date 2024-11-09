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WTA
09 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:06
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Реванш за Уимблдон. Определены чемпионки парного разряда на WTA Finals

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф в двух сетах одолели Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд

09 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:06
199
0
Реванш за Уимблдон. Определены чемпионки парного разряда на WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоялся финальный матч парного разряда.

Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах переиграл дуэт Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 35 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары. Финал, 9 ноября

Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 7:5, 6:3

Это была вторая встреча тандемов. В июле этого года Синякова и Таунсенд одолели соперниц в финале Уимблдона.

Дабровски и Рутлифф выиграли все пять поединков на Итоговом турнире в Эр-Рияде.

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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