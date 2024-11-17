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ITF
17 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:03
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0

Польша – Чехия. Решающий матч. Свентек в паре. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

17 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:03
1401
0
Польша – Чехия. Решающий матч. Свентек в паре. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября начнутся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Польши во главе с Игой Свентек встретится с командой Чехии, лидером которой является Линда Носкова. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Польша – Чехия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против либо против Японии, либо против Италии.

Польша – Чехия. 1/8 финала КБДК 2024

  • Магдалена Френх – Мария Боузкова – 1:6, 6:4, 4:6
  • Ига Свентек – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
  • Ига Свентек / Катаржина Кава – Мария Боузкова / Катерина Синякова

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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