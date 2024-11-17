Польша – Чехия. Решающий матч. Свентек в паре. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
16 ноября начнутся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Польши во главе с Игой Свентек встретится с командой Чехии, лидером которой является Линда Носкова. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победительницы поединка Польша – Чехия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против либо против Японии, либо против Италии.
Польша – Чехия. 1/8 финала КБДК 2024
- Магдалена Френх – Мария Боузкова – 1:6, 6:4, 4:6
- Ига Свентек – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
- Ига Свентек / Катаржина Кава – Мария Боузкова / Катерина Синякова
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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