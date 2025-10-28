Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
28 октября 2025, 19:35 | Обновлено 28 октября 2025, 20:12
С кем сыграет Свентек? Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 1 по 8 ноября

WTA

28 октября состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025.

Восемь лучших теннисисток сезона 2025 года были распределены на два квартета: Группа Штеффи Граф и Группа Серены Уильямс.

Группа Штеффи Граф:

  • 🏳️ Арина Соболенко
  • Коко Гауфф
  • Джессика Пегула
  • Жасмин Паолини

Группа Серены Уильямс:

  • Ига Свентек
  • Аманда Анисимова
  • Елена Рыбакина
  • Мэдисон Киз

На групповом этапе теннисистки проведут по три матча, сыграв против каждой соперницы в своей группе. Две лучшие девушки из каждого квартета выйдут в полуфинал.

В 2024 году титул WTA Finals завоевала Коко Гауфф. Тогда турнир также прошел в Эр-Рияде.

По теме:
Эррани / Паолини и другие. Парный разряд: жеребьевка Итогового турнира WTA
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой. Рекорды Олейниковой и Подрез
Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио
Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Елена Рыбакина Мэдисон Киз жеребьевка Аманда Анисимова Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
