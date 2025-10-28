С кем сыграет Свентек? Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025

28 октября состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025.

Восемь лучших теннисисток сезона 2025 года были распределены на два квартета: Группа Штеффи Граф и Группа Серены Уильямс.

Группа Штеффи Граф:

🏳️ Арина Соболенко

Коко Гауфф

Джессика Пегула

Жасмин Паолини

Группа Серены Уильямс:

Ига Свентек

Аманда Анисимова

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина Мэдисон Киз

На групповом этапе теннисистки проведут по три матча, сыграв против каждой соперницы в своей группе. Две лучшие девушки из каждого квартета выйдут в полуфинал.

В 2024 году титул WTA Finals завоевала Коко Гауфф. Тогда турнир также прошел в Эр-Рияде.