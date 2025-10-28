WTA28 октября 2025, 19:35 | Обновлено 28 октября 2025, 20:12
С кем сыграет Свентек? Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025
WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 1 по 8 ноября
28 октября состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2025.
Восемь лучших теннисисток сезона 2025 года были распределены на два квартета: Группа Штеффи Граф и Группа Серены Уильямс.
Группа Штеффи Граф:
- 🏳️ Арина Соболенко
- Коко Гауфф
- Джессика Пегула
- Жасмин Паолини
Группа Серены Уильямс:
- Ига Свентек
- Аманда Анисимова
- Елена Рыбакина
- Мэдисон Киз
На групповом этапе теннисистки проведут по три матча, сыграв против каждой соперницы в своей группе. Две лучшие девушки из каждого квартета выйдут в полуфинал.
В 2024 году титул WTA Finals завоевала Коко Гауфф. Тогда турнир также прошел в Эр-Рияде.
