Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
28 октября 2025, 16:50 |
0

РЫБАЛКА: «Собралось «14 спартанцев» даже без запасного вратаря»

Капитан «Лесного» высказался о положении клуба

ФК Лесное. Сергей Рыбалк

Капитан ФК «Лесное» Сергей Рыбалка прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Кубка Украины от «Чернигова» и рассказал о положении клуба.

– Я в восторге от нашей команды, которая отдала на поле все силы, несмотря на финансовые трудности в клубе и тот факт, что мы почти месяц нормально не тренировались. Мы играли хорошо, бежали вперед, когда пропустили, и в итоге даже сравняли счет. Команда сделала все возможное. Нам не повезло, но я считаю, что «Чернигов» заслуженно и справедливо прошел дальше, потому что не знаю, будет ли наша команда существовать дальше. Поздравляю их с победой. Все-таки Кубок Украины – это турнир, в котором должны бороться стабильные команды.

У нас очень хороший коллектив, все с улыбкой это воспринимают, а у многих уже есть другая работа. Кто-то не приехал на матч из-за работы, поэтому собралось «14 спартанцев» даже без запасного вратаря. Тяжело, но команда продемонстрировала свой уровень. Если не будет такой команды, как ФК «Лесное», игроки найдут себе новые клубы и будут там показывать хорошие результаты. Надеюсь, что у них все будет стабильно. Конечно, жаль, что может не быть такого клуба. Когда мы заявлялись во Вторую лигу, у нас были серьезные ожидания и надежды на выход в Первую лигу. Думаю, если бы все было стабильно, мы бы за два сезона решили эту задачу, потому что начали хорошо, а потом все становилось хуже. Очень жаль терять такую команду. Я так говорю на камеру, но, возможно, какой-то спонсор захочет помочь нам выбраться из этой ямы, потому что команда действительно неплохая, и с этими игроками эти задачи можно было бы решить.

Лесное Сергей Рыбалка Кубок Украины по футболу Чернигов
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
