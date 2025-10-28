Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лечче – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лечче
28.10.2025 19:30 - : -
Наполи
Италия
28 октября 2025, 13:37
Лечче – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 октября и начнется в 19:30 по Киеву

Лечче – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября на Виа дель Маре пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Лечче встретится с Наполи. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Лечче

Команда держится достаточно неплохо, как для своих скромных планов и амбиций. Ни на что большее, чем просто удерживаться на нынешнем уровне, она и не претендует. В прошлом сезоне снова повезло: да, получилось набрать всего 34 очка, но, главное, и этого хватило, чтобы занять спасительное семнадцатое место - главное, что Эмполи, лучший из аутсайдеров, набрал на три меньше.

В целом, сейчас, уже под руководством, Эусебио Ди Франческо ничем не удивляют. Они уже вылетели из кубка, разгромно, 0:3, уступив Милану. Хватало поражений и в стартовых турах Серии А. С конца сентября был хороший отрезок, из ничьих с Болоньей и Сассуоло, а Парму даже обыграли, причем на выезде. Но в прошлом туре, даже забив дважды Удинезе, в итоге все равно уступили ему 2:3.

Наполи

Клуб в прошлом сезоне повторил достижение, что было оформлено при Спаллетти в 2023-м: не просто резко прибавил с Конте, но и вовсе выиграл скудетто. Но теперь на юге ждут, что подтвердят, что и другие уроки выучены, и провала позапрошлого сезона не повторится.

В целом, пока что неаполитанцы выглядят нестабильно. Особенно часто они ошибаются в Лиге чемпионов: ладно Манчестер Сити проиграть, но ведь потом были 2:7 с ПСВ! Перед этим уступили 0:1 Торино, и это было уже второе поражение в Серии А. Впрочем, команда ответила на все неудачи прекрасно: со счетом 3:1 сумела в прошлом туре обыграть потенциального конкурента, Интер. Правда, потеряв при этом из-за травмы Де Брейне.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках только однажды Лечче сумел свести все вничью - остальные матчи были им проиграны.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для чемпиона. Он играет против удобного соперника - ставим на то, что в итоге Мактоминей и компания сумеют тут оформить победу при форе -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,83).

Лечче
28 октября 2025 -
19:30
Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
