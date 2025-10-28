28 октября Наполи переиграл Лечче со счетом 1:0 в девятом туре Серии A 2025/26.

Автором единственного гола стал Андре-Франк Замбо-Ангисса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер неаполитанцев Ван Милинкович-Савич во втором тайме отбил пенальти – с 11 метров не сумел забить Франческо Камарда.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 26 октября

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Замбо-Ангисса, 69

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Замбо-Ангисса, 69 мин.