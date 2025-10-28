Италия28 октября 2025, 22:01 |
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26
28 октября 2025, 22:01 |
28 октября Наполи переиграл Лечче со счетом 1:0 в девятом туре Серии A 2025/26.
Автором единственного гола стал Андре-Франк Замбо-Ангисса.
Голкипер неаполитанцев Ван Милинкович-Савич во втором тайме отбил пенальти – с 11 метров не сумел забить Франческо Камарда.
Серия A 2025/26. 9-й тур, 26 октября
Лечче – Наполи – 0:1
Гол: Замбо-Ангисса, 69
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Замбо-Ангисса, 69 мин.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи), асcист Давид Нерес.
