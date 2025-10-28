Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Лечче
28.10.2025 19:30 – FT 0 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 октября 2025, 22:01 |
62
0

Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

28 октября 2025, 22:01 |
62
0
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября Наполи переиграл Лечче со счетом 1:0 в девятом туре Серии A 2025/26.

Автором единственного гола стал Андре-Франк Замбо-Ангисса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер неаполитанцев Ван Милинкович-Савич во втором тайме отбил пенальти – с 11 метров не сумел забить Франческо Камарда.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 26 октября

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Замбо-Ангисса, 69

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Замбо-Ангисса, 69 мин.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи), асcист Давид Нерес.
По теме:
Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
ВИДЕО. Цыганков забил гол с ассиста Ваната за Жирону в матче Кубка Испании
Ваня Милинкович-Савич Андре-Франк Замбо-Ангисса видео голов и обзор Серия A Наполи Лечче чемпионат Италии по футболу пенальти Франческо Камарда
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 28 октября 2025, 23:02 0
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Артем не планирует покидать «Рому»

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28 октября 2025, 08:33 9
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб

Артем может вскоре сменить клубную прописку

АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.10.2025, 17:47
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28.10.2025, 19:40
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем