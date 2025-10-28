Наполи в 9-м туре добыл непростую победу над командой, набравшей 6 очков
Подопечные Антонио Конте минимально переиграли Лечче и продолжают лидировать в Серии A
26 октября лидер Серии A 2025/26 Наполи в непростом матче девятого тура переиграл команду Лечче.
Встреча прошла на стадионе Виа дель Маре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 69-й минуте забил Андре-Франк Замбо-Ангисса с передачи Давида Нереса.
На 55-й Франческо Камарда не сумел реализовать 11-метровый – голкипер неаполитанцев Ваня Милинкович-Савич парировал удар.
Этот поединок пропустил именитый бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне, котоый в предыдущем туре получил травму во время исполнения пенальти в ворота Интера (3:1).
Подопечные Антонио Конте продолжают возглавлять таблицу чемпионата Италии. В активе Наполи 21 очко, что на три пункта больше, чем у римской Ромы (18), которая идет второй и у которой есть игра в запасе.
Лечче за девять матче нового сезона Серии A сумел набрать всего шесть баллов и располагается на 16-м месте из 20.
Серия A 2025/26. 9-й тур, 26 октября
Лечче – Наполи – 0:1
Гол: Замбо-Ангисса, 69
Фотогалерея матча
