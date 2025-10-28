Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лечче
28.10.2025 19:30 – FT 0 : 1
Наполи
Италия
28 октября 2025, 21:28 | Обновлено 28 октября 2025, 21:37
Наполи в 9-м туре добыл непростую победу над командой, набравшей 6 очков

Подопечные Антонио Конте минимально переиграли Лечче и продолжают лидировать в Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября лидер Серии A 2025/26 Наполи в непростом матче девятого тура переиграл команду Лечче.

Встреча прошла на стадионе Виа дель Маре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 69-й минуте забил Андре-Франк Замбо-Ангисса с передачи Давида Нереса.

На 55-й Франческо Камарда не сумел реализовать 11-метровый – голкипер неаполитанцев Ваня Милинкович-Савич парировал удар.

Этот поединок пропустил именитый бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне, котоый в предыдущем туре получил травму во время исполнения пенальти в ворота Интера (3:1).

Подопечные Антонио Конте продолжают возглавлять таблицу чемпионата Италии. В активе Наполи 21 очко, что на три пункта больше, чем у римской Ромы (18), которая идет второй и у которой есть игра в запасе.

Лечче за девять матче нового сезона Серии A сумел набрать всего шесть баллов и располагается на 16-м месте из 20.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 26 октября

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Замбо-Ангисса, 69

