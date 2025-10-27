Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно

Стали известны подробности по травме бельгийского полузащитника «Наполи» Кевина Де Брюйне.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у 34-летнего футболиста диагностирован серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правого бедра. Бельгиец приступил к программе реабилитации. Зачастую из-за таких повреждений футболисты пропускают несколько месяцев.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

