Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно
Бельгиец рискует пропустить несколько месяцев
Стали известны подробности по травме бельгийского полузащитника «Наполи» Кевина Де Брюйне.
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у 34-летнего футболиста диагностирован серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правого бедра. Бельгиец приступил к программе реабилитации. Зачастую из-за таких повреждений футболисты пропускают несколько месяцев.
В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее Антонио Конте раскритиковал руководство «Интера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «бело-синих» порадовался за игру и результат своих бывших одноклубников
Похоже, что у руководства «Карпат» лопнуло терпение