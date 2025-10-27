Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно
27 октября 2025, 16:00 | Обновлено 27 октября 2025, 16:01
Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно

Бельгиец рискует пропустить несколько месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Стали известны подробности по травме бельгийского полузащитника «Наполи» Кевина Де Брюйне.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у 34-летнего футболиста диагностирован серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правого бедра. Бельгиец приступил к программе реабилитации. Зачастую из-за таких повреждений футболисты пропускают несколько месяцев.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Антонио Конте раскритиковал руководство «Интера».

