Конте раскритиковал руководство Интера: «Большие клубы не должны...»

Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился эмоциями после победы своей команды над Интером (3:1) в восьмом туре итальянской Серии А

«Я переживаю матч вместе со своими игроками – и в хорошие, и в плохие моменты. Мы сегодня играли против, на мой взгляд, лучшей команды в Италии. Они где-то потеряли очки по дороге, но их состав вне досягаемости для любого другого. Мы победили, хотя серьезные проблемы с травмами. Это не слишком счастливый год, но мы стараемся отвечать ударом на удар.

«Интер» приехал сюда, чтобы нас убить – в спортивном смысле – против команды, которая находилась в затруднительном положении после двух поражений. Но мы не хотели умирать, и потому получилась такая мужественная, сильная игра. Несмотря на все трудности, мы смогли провести отличный матч.

Инцидент с Лаутаро? Когда играешь в таких матчах, подобное может случаться. Единственное, что хочу напомнить – это мои два года в Интере, когда мы вернули скудетто, прервав серию из девяти чемпионств Ювентуса. И все знают, что это для меня значит. Лаутаро – отличный игрок. С человеческой точки зрения я не успел хорошо его узнать, но желаю ему всего наилучшего.

Разница между «Наполи» и «Интером» состоит в том, что они отправляют на пресс-конференцию Маротту или других руководителей, а у нас иду я. Большие клубы не должны создавать себе алиби – я никогда не позволил бы такого своим руководителям. Маротта теперь стал еще и президентом, делает большую карьеру, но пусть оставит дела на поле тем, кто реально играл этот матч, и не вмешивается, потому что так он только умаляет роль тренера. Такие официальные защиты выглядят. Не знаю, как это назвать. Но хорошо», – сказал Конте.