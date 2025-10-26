Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конте раскритиковал руководство Интера: «Большие клубы не должны...»
Италия
26 октября 2025, 03:46 |
126
0

Конте раскритиковал руководство Интера: «Большие клубы не должны...»

Антонио Конте поделился эмоциями после победы своей команды над Интером

26 октября 2025, 03:46 |
126
0
Конте раскритиковал руководство Интера: «Большие клубы не должны...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился эмоциями после победы своей команды над Интером (3:1) в восьмом туре итальянской Серии А

«Я переживаю матч вместе со своими игроками – и в хорошие, и в плохие моменты. Мы сегодня играли против, на мой взгляд, лучшей команды в Италии. Они где-то потеряли очки по дороге, но их состав вне досягаемости для любого другого. Мы победили, хотя серьезные проблемы с травмами. Это не слишком счастливый год, но мы стараемся отвечать ударом на удар.

«Интер» приехал сюда, чтобы нас убить – в спортивном смысле – против команды, которая находилась в затруднительном положении после двух поражений. Но мы не хотели умирать, и потому получилась такая мужественная, сильная игра. Несмотря на все трудности, мы смогли провести отличный матч.

Инцидент с Лаутаро? Когда играешь в таких матчах, подобное может случаться. Единственное, что хочу напомнить – это мои два года в Интере, когда мы вернули скудетто, прервав серию из девяти чемпионств Ювентуса. И все знают, что это для меня значит. Лаутаро – отличный игрок. С человеческой точки зрения я не успел хорошо его узнать, но желаю ему всего наилучшего.

Разница между «Наполи» и «Интером» состоит в том, что они отправляют на пресс-конференцию Маротту или других руководителей, а у нас иду я. Большие клубы не должны создавать себе алиби – я никогда не позволил бы такого своим руководителям. Маротта теперь стал еще и президентом, делает большую карьеру, но пусть оставит дела на поле тем, кто реально играл этот матч, и не вмешивается, потому что так он только умаляет роль тренера. Такие официальные защиты выглядят. Не знаю, как это назвать. Но хорошо», – сказал Конте.

По теме:
Коуч Интера: «Мы дождемся объяснений? Это просто бесполезная трата энергии»
Первый гол Варди: известный нападающий отобрал очки в Аталанты
Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды
Антонио Конте Джузеппе Маротта Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Интер Милан Наполи - Интер
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25 октября 2025, 15:00 129
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925

Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты

Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Футбол | 26 октября 2025, 03:51 0
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге

Невероятная история регреса Дэнни Коллинджа...

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Футбол | 25.10.2025, 20:01
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем