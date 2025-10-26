Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Интера: «Мы дождемся объяснений? Это просто бесполезная трата энергии»
Италия
26 октября 2025, 03:17
Кристиан Киву не понимает некоторых решений арбитра в матче против Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Главный тренер миланского Интера Кристиан Киву поделился эмоциями после поражения своей команды от Наполи (1:3) в восьмом туре итальянской Серии А.

«Я буду говорить о футболе и самом матче. Хотелось бы сосредоточиться на хороших вещах, которые сделали игроки в первом тайме. После этого мы пытались оставаться в игре, сохранять баланс, дважды попали в каркас ворот и хорошо отреагировали на пропущенный мяч.

Во втором тайме мы потеряли баланс, потому что слишком сильно стремились вернуть игру под свой контроль – поэтому пропустили второй гол. Несмотря на это, мы все же смогли вернуться в игру, но потом зря потратили энергию на споры со скамейкой соперников и с того момента потеряли остроту.

После этого мы слишком медленно отреагировали на третий гол – следствие потери концентрации. Мы не можем так легко пропускать после вбрасывания. Я горжусь тем, что делают ребята, и после сегодняшнего матча даже увереннее в команде.

Я увидел отличный первый тайм – несмотря на эмоциональность «Наполи» мы доминировали. Мы приехали сюда, чтобы играть в свой футбол, но, к сожалению, это и есть футбол. Надо сохранять концентрацию, а во втором тайме нам этого не хватило.

Как тренер, я остаюсь последовательным – я никогда не приду сюда, чтобы жаловаться. У меня другой подход, чем у других: меня не интересует моя репутация или желание показать, какой я большой. Я такой, какой есть, и пытаюсь передать эти ценности своим игрокам.

Мы дождемся объяснений по поводу пенальти. Нам не нужно искать отговорки или алиби – просто нужно думать о своем футболе. Мы должны оставаться положительными и спокойно вести себя на скамье. В конце концов, их решения не изменятся из-за протестов, поэтому это просто бесполезная трата энергии», – сказал Киву.

Кристиан Киву Интер Милан Наполи Наполи - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FC Inter News
