Наполи – Интер – 3:1. Два пенальти и травма Де Брюйне. Видео голов, обзор
25 октября прошел поединок восьмого тура Серии А
25 октября в 19:00 стартовал матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Интер».
Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».
Первым отличились хозяева: команда заработала пенальти, который реализовал Кевин Де Брюйне. Однако во время удара бельгиец получил травму и через пару секунд покинул поле.
После перерыва неаполитанцы увеличили преимущество, на что «Интер» ответил своим забитым мячом с пенальти.
Столкновение в матче обострило интригу, эмоции били через край. Этой ситуацией воспользовался «Наполи», который быстро вышел в атаку и закрыл вопрос о победителе – 3:1.
Серия А. 8-й тур, 25 октября
«Наполи» – «Интер» – 3:1
Голы: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоминей, 54, Ангиcса, 66 – Чалханоглу, 59 (пен.)
ГОЛ! 1:0, Де Брюйне, 33 мин (пен.)
ГОЛ! 2:0, Мактоминей, 54 мин
ГОЛ! 2:1, Чалханоглу, 59 мин (пен.)
ГОЛ! 3:1, Ангисса, 66 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Ярмоленко рассматривается в качестве альтернативы Александру Шовковскому
Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк