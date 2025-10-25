Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Интер – 3:1. Два пенальти и травма Де Брюйне. Видео голов, обзор
Чемпионат Италии
Наполи
25.10.2025 19:00 – FT 3 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 октября 2025, 21:07 | Обновлено 25 октября 2025, 21:11
375
0

Наполи – Интер – 3:1. Два пенальти и травма Де Брюйне. Видео голов, обзор

25 октября прошел поединок восьмого тура Серии А

25 октября 2025, 21:07 | Обновлено 25 октября 2025, 21:11
375
0
Наполи – Интер – 3:1. Два пенальти и травма Де Брюйне. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 19:00 стартовал матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Интер».

Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Первым отличились хозяева: команда заработала пенальти, который реализовал Кевин Де Брюйне. Однако во время удара бельгиец получил травму и через пару секунд покинул поле.

После перерыва неаполитанцы увеличили преимущество, на что «Интер» ответил своим забитым мячом с пенальти.

Столкновение в матче обострило интригу, эмоции били через край. Этой ситуацией воспользовался «Наполи», который быстро вышел в атаку и закрыл вопрос о победителе – 3:1.

Серия А. 8-й тур, 25 октября

«Наполи» – «Интер» – 3:1

Голы: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоминей, 54, Ангиcса, 66 – Чалханоглу, 59 (пен.)

ГОЛ! 1:0, Де Брюйне, 33 мин (пен.)

ГОЛ! 2:0, Мактоминей, 54 мин

ГОЛ! 2:1, Чалханоглу, 59 мин (пен.)

ГОЛ! 3:1, Ангисса, 66 мин

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи), асcист Давид Нерес.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Наполи).
По теме:
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
ВИДЕО. Тренер против игрока: Наполи и Интер устроили схватку во время матча
видео голов и обзор Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер Кевин Де Брюйне Скотт Мактоминей Андре-Франк Замбо-Ангисса Хакан Чалханоглу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25 октября 2025, 14:00 26
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба

Андрей Ярмоленко рассматривается в качестве альтернативы Александру Шовковскому

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25 октября 2025, 08:03 25
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Футбол | 25.10.2025, 16:11
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.10.2025, 20:11
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем