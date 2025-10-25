25 октября в 19:00 стартовал матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Интер».

Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Первым отличились хозяева: команда заработала пенальти, который реализовал Кевин Де Брюйне. Однако во время удара бельгиец получил травму и через пару секунд покинул поле.

После перерыва неаполитанцы увеличили преимущество, на что «Интер» ответил своим забитым мячом с пенальти.

Столкновение в матче обострило интригу, эмоции били через край. Этой ситуацией воспользовался «Наполи», который быстро вышел в атаку и закрыл вопрос о победителе – 3:1.

Серия А. 8-й тур, 25 октября

«Наполи» – «Интер» – 3:1

Голы: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоминей, 54, Ангиcса, 66 – Чалханоглу, 59 (пен.)

ГОЛ! 1:0, Де Брюйне, 33 мин (пен.)

ГОЛ! 2:0, Мактоминей, 54 мин

ГОЛ! 2:1, Чалханоглу, 59 мин (пен.)

ГОЛ! 3:1, Ангисса, 66 мин