В субботу, 25 октября, состоится поединок 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Матч пройдет в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команды набрали одинаковое количество очков и находятся на соседних местах в турнирной таблице. При этом победитель противостояния в Неаполе сможет опередить лидера чемпионата «Милан», который в пятницу сыграл вничью с «Пизой» (2:2). В середине недели состоялись матчи Лиги чемпионов: «Наполи» неожиданно потерпел фиаско, проиграв ПСВ со счетом 2:6, а «Интер» разгромил «Юнион Сент-Жилуаз» – 4:0. Неаполитанцы с мая 2023-го года не могут обыграть миланскую команду. Предыдущие три встречи соперников завершились с одинаковым счетом 1:1.

