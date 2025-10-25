Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
25.10.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Италия
25 октября 2025, 02:00 | Обновлено 25 октября 2025, 02:02
Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура итальянской Серии А

ФК Наполи

В субботу, 25 октября, состоится поединок 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Матч пройдет в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команды набрали одинаковое количество очков и находятся на соседних местах в турнирной таблице. При этом победитель противостояния в Неаполе сможет опередить лидера чемпионата «Милан», который в пятницу сыграл вничью с «Пизой» (2:2). В середине недели состоялись матчи Лиги чемпионов: «Наполи» неожиданно потерпел фиаско, проиграв ПСВ со счетом 2:6, а «Интер» разгромил «Юнион Сент-Жилуаз» – 4:0. Неаполитанцы с мая 2023-го года не могут обыграть миланскую команду. Предыдущие три встречи соперников завершились с одинаковым счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

