Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер
Неаполитанцы возглавили турнирную таблицу Серии А
В Неаполе состоялся поединок 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Наполи» и «Интер».
Отчет о матче ожидайте позже.
Серия А. 8-й тур.
«Наполи» – «Интер» – 3:1
Голы: Де Брюйне (33, пенальти), Мактоминей (54), Ангисса (67) – Чалханоглу (59, пенальти)
Предупреждения: Ди Лоренцо (43), Гилмор (45+6) – Бастони (77)
«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Буонджорно (Бейкема, 90), Жуан Жезус, Спинаццола (Гутьеррес, 90), Гилмор, Политано (Эльмас, 82), Ангисса, Де Брюйне (Оливера, 37), Мактоминей, Нерес (Ланг, 82).
«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Энрике, 73), Барелла (Фраттези, 73), Чалханоглу (Сучич, 73), Мхитарян (Зелински, 32), Димарко, Бонни (Эспозито, 62).
«Стадио Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков
У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»