Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер

В Неаполе состоялся поединок 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Наполи» и «Интер».

Отчет о матче ожидайте позже.

Серия А. 8-й тур.

«Наполи» – «Интер» – 3:1

Голы: Де Брюйне (33, пенальти), Мактоминей (54), Ангисса (67) – Чалханоглу (59, пенальти)

Предупреждения: Ди Лоренцо (43), Гилмор (45+6) – Бастони (77)

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Буонджорно (Бейкема, 90), Жуан Жезус, Спинаццола (Гутьеррес, 90), Гилмор, Политано (Эльмас, 82), Ангисса, Де Брюйне (Оливера, 37), Мактоминей, Нерес (Ланг, 82).

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Энрике, 73), Барелла (Фраттези, 73), Чалханоглу (Сучич, 73), Мхитарян (Зелински, 32), Димарко, Бонни (Эспозито, 62).

«Стадио Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА