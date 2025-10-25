Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер
Чемпионат Италии
Наполи
25.10.2025 19:00 – FT 3 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 октября 2025, 21:01 | Обновлено 25 октября 2025, 21:05
166
0

Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер

Неаполитанцы возглавили турнирную таблицу Серии А

25 октября 2025, 21:01 | Обновлено 25 октября 2025, 21:05
166
0
Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В Неаполе состоялся поединок 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Наполи» и «Интер».

Отчет о матче ожидайте позже.

Серия А. 8-й тур.

«Наполи» – «Интер» – 3:1

Голы: Де Брюйне (33, пенальти), Мактоминей (54), Ангисса (67) – Чалханоглу (59, пенальти)

Предупреждения: Ди Лоренцо (43), Гилмор (45+6) – Бастони (77)

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Буонджорно (Бейкема, 90), Жуан Жезус, Спинаццола (Гутьеррес, 90), Гилмор, Политано (Эльмас, 82), Ангисса, Де Брюйне (Оливера, 37), Мактоминей, Нерес (Ланг, 82).

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Энрике, 73), Барелла (Фраттези, 73), Чалханоглу (Сучич, 73), Мхитарян (Зелински, 32), Димарко, Бонни (Эспозито, 62).

«Стадио Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
Наполи – Интер – 3:1. Два пенальти и травма Де Брюйне. Видео голов, обзор
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Футбол | 25 октября 2025, 17:30 5
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью

Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24 октября 2025, 22:11 6
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»

У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.10.2025, 20:11
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем