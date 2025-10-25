Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
25.10.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Италия
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 октября и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 8-го тура Серии А, в котором Наполи встретится с Интером. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда устроила себе, да и болельщикам, американские горки. И остается надеяться, что сейчас не повторится история предыдущего скудетто, взятого при Спаллетти, когда после оформления титула финишировали за пределами зоны еврокубков. Впрочем, именно в тот момент и прибыл Конте, что, обогнав как раз Интер, вернул новых подопечных на первое место.

Сейчас неаполитанцы оставляют крайне противоречивое впечатление. В основном они выигрывают. Но в Лиге чемпионов дважды были неудачи, причем и с Манчестер Сити, и с ПСВ на этой неделе приходилось заканчивать в меньшинстве. А в Серии А после поражения в сентябре прямому конкуренту, Милану, в прошлом туре сенсационно уступили Торино, ничем не ответив на единственный гол Джованни Симеоне.

Интер

Клуб был главным неудачником в 2024/2025. Потенциальный требл за какой-то месяц конвертировался в сезон без трофеев вообще, а в последнем для Симоне Индзаги матче, финале Лиги чемпионов, и вовсе было 0:5 с ПСЖ. Да и Киву не так уж уверенно начинал: в первой половине лета итальянцы рано вылетели в плей-офф Лиги чемпионов. А после первых трех туров новой Серии А у них было два поражения, не только от Ювентуса, но и с Удинезе, причем дома.

Но это сменилось победной полосой - что на внутренней арене, что в Лиге чемпионов, где на этой неделе разгромили Роял Юнион в Бельгии. Перед этим получилось выжать максимум из матча с Ромой, правда, там ограничились 1:0.

Статистика личных встреч

Наполи выиграл только один очный матч из последних одиннадцати. Но вот уже трижды неизменно битвы грандов заканчивались ничьими, причем с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы начали отдавать преимущество гостям. Но в Неаполе хозяева точно выложатся, чтобы прервать серию неудач. С учетом истории противостояний, ставим на обе забьют (коэффициент - 1,75).

Наполи
25 октября 2025 -
19:00
Интер Милан
