Румыния – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 17:30 контрольный поединок женской сборной Украины
28 октября в 17:00 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.
Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).
Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи. 25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).
В последнем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в Лиге B и получила повышение Лиги A. Сине-желтые набрали 13 очков и опередили команду Чехии по дополнительным показателям, далее расположились Хорватия и Албания.
Сине-желтые узнают своих соперников в квалификации ЧМ-2027 во время жеребьевки 4 ноября. Отбор к мундиалю начнется в феврале и продлится до конца 2026 года.
