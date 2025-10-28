Румыния – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 октября в 17:00 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.

Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи. 25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).

В последнем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в Лиге B и получила повышение Лиги A. Сине-желтые набрали 13 очков и опередили команду Чехии по дополнительным показателям, далее расположились Хорватия и Албания.

Сине-желтые узнают своих соперников в квалификации ЧМ-2027 во время жеребьевки 4 ноября. Отбор к мундиалю начнется в феврале и продлится до конца 2026 года.

