Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Румыния – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
28 октября 2025, 13:50 |
Румыния – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 17:30 контрольный поединок женской сборной Украины

УАФ

28 октября в 17:00 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.

Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи. 25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).

В последнем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в Лиге B и получила повышение Лиги A. Сине-желтые набрали 13 очков и опередили команду Чехии по дополнительным показателям, далее расположились Хорватия и Албания.

Сине-желтые узнают своих соперников в квалификации ЧМ-2027 во время жеребьевки 4 ноября. Отбор к мундиалю начнется в феврале и продлится до конца 2026 года.

По теме:
Подготовка к Евро. Назван состав сборной Украины на международный турнир
Словакия – Украина – 1:2. Товарищеский матч. Видео голов и обзор матча
Победа в Словакии. Женская сборная Украины выиграла товарищеский матч
женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи Владимир Пятенко смотреть онлайн Румыния - Украина женская сборная Румынии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
