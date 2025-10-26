Словакия – Украина – 1:2. Товарищеский матч. Видео голов и обзор матча

Вечером 25 октября в словацком городе Сенец женская сборная Украины провела товарищеский матч против хозяек поля – команды Словакии.

На 14-й минуте Николь Козлова воспользовалась ошибкой соперниц в штрафной площади: первым касанием подработала мяч, а вторым точно пробила в ворота (1:0). Хозяйки быстро сравняли счет. На 22-й минуте капитан Словакии Миколаева без помех пробила издали – мяч попал точно в верхний угол ворот (1:1).

На 38-й минуте Козлова взяла игру на себя, а Войтекова, пытавшаяся остановить украинку руками, получила удаление. Штрафной удар исполнила опытная Ольга Басанская – мяч полетел над стенкой в незащищенный угол, и Украина снова вышла вперед (2:1).

Второй тайм завершился без голов, итоговый счет – 2:1 в пользу Украины.

Следующий товарищеский матч подопечные Владимира Пятенко проведут 28 октября в Бухаресте против Румынии на стадионе «Конкордия Кяжна». Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч женских сборных

25 октября 2025. Сенец (Словакия)

Словакия – Украина – 1:2 (1:2)

Голы: Миколаева, 22 – Козлова, 14, Басанская, 40

Удаление: Войтекова, 38 (фол последней надежды)

Видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Николь Козлова, 14 мин

ГОЛ! 1:2. Ольга Басанская, 40 мин