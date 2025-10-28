Барселона и Мендес будут следить за интервью и личной жизнью Ямаля

В «Барселоне» обеспокоены безрассудными заявлениями Ламина Ямаля и чрезмерной оглаской его личной жизни в последнее время.

Теперь клуб и португальский агент игрока Жорже Мендеш будут следить за его интервью и активностью в социальных сетях, чтобы впредь такого не допустить. В клубе рассчитывают, что Ямаль полностью восстановит свою физическую форму и начнет «разговаривать на поле, а не за его пределами».

Руководство каталонского клуба и представитель 18-летнего вингера хотят, чтобы игрок сосредоточился исключительно на футболе.

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в первом Эль Класико этого сезона. Встреча 10-го тура Ла Лиги прошла 26 октября и закончилась со счетом 2:1. В преддверии матча Ямаль пришел на подкаст, где нелицеприятно высказался о «Реале», что вызвало негодование игроков мадридского клуба.