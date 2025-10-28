Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет
Кубок Украины
28 октября 2025, 11:10 | Обновлено 28 октября 2025, 11:50
908
0

Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет

На этом этапе примут участие 16 команд, лишь 5 из них – представители УПЛ

28 октября 2025, 11:10 | Обновлено 28 октября 2025, 11:50
908
0
Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет
Коллаж Sport.ua

28 октября стартует стадия 1/8 финала Кубка Украины.

Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября. За три дня будет сыграно 8 матчей, будут определены четвертьфиналисты.

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).

Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.

Впервые в истории на этой стадии сыграет аматорский клуб – Агротех Тышковка.

Противостояние состоит из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/8 финала, 28–30 октября

28 октября (вторник)

  • 12:00. Чернигов – Лесное
  • 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
  • 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница

29 октября (среда)

  • 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
  • 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
  • 18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк

30 октября (четверг)

  • 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
  • 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Инфографика

По теме:
Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
С Рыбалкой и Гармашем. Известны составы на матч Чернигов – Лесное
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов Нива Тернополь Шахтер Донецк Виктория Сумы Буковина Черновцы даты и время матчей Нива Винница Динамо - Шахтер Ингулец Металлист 1925 Агробизнес Рух Львов ЛНЗ Черкассы Локомотив Киев Агротех Тишковка ЛНЗ - Рух Лесное Феникс-Мариуполь выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Футбол | 27 октября 2025, 21:26 6
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?

Судаков получил травму в матче с Исландией

Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 19:20 2
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли

Новозеландец – о ударной мощи британца

Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Футбол | 28.10.2025, 10:55
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Футбол | 28.10.2025, 10:27
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем