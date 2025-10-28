Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет
На этом этапе примут участие 16 команд, лишь 5 из них – представители УПЛ
28 октября стартует стадия 1/8 финала Кубка Украины.
Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября. За три дня будет сыграно 8 матчей, будут определены четвертьфиналисты.
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).
Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.
Впервые в истории на этой стадии сыграет аматорский клуб – Агротех Тышковка.
Противостояние состоит из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/8 финала, 28–30 октября
28 октября (вторник)
- 12:00. Чернигов – Лесное
- 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
- 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница
29 октября (среда)
- 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
- 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
- 18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк
30 октября (четверг)
- 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
- 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судаков получил травму в матче с Исландией
Новозеландец – о ударной мощи британца