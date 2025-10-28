Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет

28 октября стартует стадия 1/8 финала Кубка Украины.

Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября. За три дня будет сыграно 8 матчей, будут определены четвертьфиналисты.

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).

Центральная игра между киевским Динамо и донецким Шахтером состоится 29 октября в 18:00.

Впервые в истории на этой стадии сыграет аматорский клуб – Агротех Тышковка.

Противостояние состоит из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/8 финала, 28–30 октября

28 октября (вторник)

12:00. Чернигов – Лесное

14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов

18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Инфографика