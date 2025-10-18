Определены даты и время начала всех матчей 1/8 финала Кубка Украины

В Кубке Украины по футболу 2025/26 определены даты и время матчей 1/8 финала.

Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября.

Игра между киевским Динамо и донецким Шахтёром состоится 29 октября в 18:00.

Дополнительная информация поступила относительно матча команд Локомотив Киев и Нива Винница (игра — 28 октября в 14:30).

Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

28 октября (вторник)

12:00. Чернигов – Лесное

14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов

18:00. Динамо Киев – Шахтёр Донецк

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

