Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены даты и время начала всех матчей 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
18 октября 2025, 04:43 | Обновлено 18 октября 2025, 05:03
Дополнительная информация поступила по матчу Локомотива и Нивы Вц

Sport.ua

В Кубке Украины по футболу 2025/26 определены даты и время матчей 1/8 финала.

Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября.

Игра между киевским Динамо и донецким Шахтёром состоится 29 октября в 18:00.

Дополнительная информация поступила относительно матча команд Локомотив Киев и Нива Винница (игра — 28 октября в 14:30).

Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

28 октября (вторник)

  • 12:00. Чернигов – Лесное
  • 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
  • 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница

29 октября (среда)

  • 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
  • 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
  • 18:00. Динамо Киев – Шахтёр Донецк

30 октября (четверг)

  • 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
  • 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
