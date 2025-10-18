Определены даты и время начала всех матчей 1/8 финала Кубка Украины
Дополнительная информация поступила по матчу Локомотива и Нивы Вц
В Кубке Украины по футболу 2025/26 определены даты и время матчей 1/8 финала.
Поединки этой стадии турнира пройдут с 28 по 30 октября.
Игра между киевским Динамо и донецким Шахтёром состоится 29 октября в 18:00.
Дополнительная информация поступила относительно матча команд Локомотив Киев и Нива Винница (игра — 28 октября в 14:30).
Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
28 октября (вторник)
- 12:00. Чернигов – Лесное
- 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь
- 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница
29 октября (среда)
- 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
- 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
- 18:00. Динамо Киев – Шахтёр Донецк
30 октября (четверг)
- 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
- 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ