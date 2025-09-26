Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября в 13:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов. Для них слепой жеребьевкой были определены 8 пар.

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).

В жеребьевке принял участие Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины.

Жеребьевка определила, что в 1/8 финала Динамо дома сыграет с Шахтером.

Также между собой встретятся клубы УПЛ: ЛНЗ Черкассы и Рух Львов. В других парах сыграют: Виктория – Ингулец, Агротех – Феникс-Мариуполь, Буковина – Нива Т, Чернигов – Лесное, Металлист 1925 – Агробизнес, Локомотив – Нива В.

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 по 30 октября. Интересно, что 1 или 2 ноября Шахтер будет принимать Динамо в 11-м туре УПЛ. Два Классико состоятся за одну неделю.

Кубок Украины 2025/26

Пары 1/8 финала, 28–30 октября 2025

Виктория Сумы – Ингулец Петрово

Динамо Киев – Шахтер Донецк

Агротех Тишковка – Феникс-Мариуполь

Буковина Черновцы – Нива Тернополь

Лесное – Чернигов

ЛНЗ Черкассы – Рух Львов

Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Локомотив Киев – Нива Винница

