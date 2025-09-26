Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
26 сентября 2025, 13:18 | Обновлено 26 сентября 2025, 13:49
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Sport.ua

26 сентября в 13:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов. Для них слепой жеребьевкой были определены 8 пар.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).

В жеребьевке принял участие Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины.

Жеребьевка определила, что в 1/8 финала Динамо дома сыграет с Шахтером.

Также между собой встретятся клубы УПЛ: ЛНЗ Черкассы и Рух Львов. В других парах сыграют: Виктория – Ингулец, Агротех – Феникс-Мариуполь, Буковина – Нива Т, Чернигов – Лесное, Металлист 1925 – Агробизнес, Локомотив – Нива В.

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 по 30 октября. Интересно, что 1 или 2 ноября Шахтер будет принимать Динамо в 11-м туре УПЛ. Два Классико состоятся за одну неделю.

Кубок Украины 2025/26

Пары 1/8 финала, 28–30 октября 2025

  • Виктория Сумы – Ингулец Петрово
  • Динамо Киев – Шахтер Донецк
  • Агротех Тишковка – Феникс-Мариуполь
  • Буковина Черновцы – Нива Тернополь
  • Лесное – Чернигов
  • ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
  • Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
  • Локомотив Киев – Нива Винница

Инфографика

Видеозапись жеребьевки

По теме:
После тяжелой травмы. Вингер Буковины вернулся к занятиям в общей группе
Тотти, а не Шевченко. Экс-игрок Динамо – о детских пристрастиях
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Командные результаты на первом месте»
Динамо Киев жеребьевка Чернигов Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Шахтер Донецк Виктория Сумы Буковина Черновцы Нива Винница жеребьевка Кубка Украины Ингулец Металлист 1925 Агробизнес Рух Львов ЛНЗ Черкассы Локомотив Киев Агротех Тишковка Лесное Феникс-Мариуполь статистические расклады выбор редакции Сергей Ребров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 71
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло
Сірожа навіть жеребкування нормально не може провести 
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
В чвертьфіналі будуть грати всього 2-3 команди з УПЛ!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Так Фортуна уравновесила: за "лёгким" (на бумаге, на деле не так) аматорским клубом - свела нас сразу с чемпионами😱🤩
А вот динамовцам и правда не везёт со жребием, ни в ЛК, ни в КУ: серебряные и бронзовые призеры кряду...🥈➡️🥉 😊
Ответить
+4
Battersea
Не к чему придраться. Такова воля Всевышнего. Но западло такие спарки. Ведь 2 ноября они играют в чемпионате.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
А чому ж Агробiзнес гратиме не вдома?(
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vbolivalnyk-Peter
Особисто я не вірю у поняття "сліпий жереб", тому, знову ж таки моя особиста думка, "когось" намагаються як мінімум провести до фіналу, і це не Динамо чи Шахтар.... Цікаво кого ж???
З огляду на те, які команди залишилися, гадаю, запитання майже риторичне....
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
icebeer
И как-то все не видят или не хотят видеть,что есть ещё МХ1925. 
Ответить
+2
Battersea
После кубка одним паровозом во Львов?
Ответить
+2
batistuta
Ось і добре! Хтось з совкодрочерів вилетить!
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Вауууууу, "слепой" жребий действительно ослеп 
Ответить
+1
Віталій Ткачук
Бачу навіть тезка написав адекватний коментар. Влюбльонний в якусь там юхню, це про тебе. Не ображайся.
Ответить
+1
serhiy11
Ну подивимся ,останні ігри - три нічиї в основний час ( по пенальті в кубку програли )..
В другому матчі в УПЛ в другому таймі возили кротів як хлопчиків -студентів. Шкода,що ігри спарені з кротами вийшли .Так що тут все залежить тільки від Динамо ,як не перегорять і налаштуються ,все буде добре . Інтересна гра буде ,нехай переможе сильніший ! А там ще Агробізнес в кубку є )))
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
sania
Нормальний жереб. Динамо за тиждень може вирішити завдання на сезон..
Ответить
+1
Показать Скрыть 10 ответов
Burevestnik
поздоровляю жителів села Тишківка
з майбутнім домашнім футбольним матчем!!!
Ответить
+1
Микола Унгурян
пари цікаві і більш-менш з рівних команд. 
Правда переможцю пари ДК-ШД буде далі доволі просто дійти до трофею
Ответить
+1
Remark
Мда. Не позаздриш гірникам - такого суперника на такій стадії отримати.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Wfplcomua
так а коли матчі??????
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Шевченко
У бамбасських сцикунів істерика в коментарях
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Теперь велика вероятность, что в финале может оказаться команда из низших лиг... ну и типа потом попасть в еврокубки)
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дуже рідко, так незвично -
На ранній стадії Класичне! 🔥
Завдання буде не простим -
Та вірю 🏆Кубок захистим!
🟧⚒️⬛
Треба, щоби Шахтар постарався:
Легко буде зате у фіналі!
Там знищим всіх, хто б не дістався:
Це побажання від Віталі! 😊
Ответить
0
