Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины
26 сентября в 13:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов. Для них слепой жеребьевкой были определены 8 пар.
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют 5 команд УПЛ (Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ), 7 клубов Первой лиги (Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов), 5 команд Второй лиги (Лесное, Нива В, Локомотив) и один аматорский клуб (Агротех).
В жеребьевке принял участие Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины.
Жеребьевка определила, что в 1/8 финала Динамо дома сыграет с Шахтером.
Также между собой встретятся клубы УПЛ: ЛНЗ Черкассы и Рух Львов. В других парах сыграют: Виктория – Ингулец, Агротех – Феникс-Мариуполь, Буковина – Нива Т, Чернигов – Лесное, Металлист 1925 – Агробизнес, Локомотив – Нива В.
Матчи 1/8 финала пройдут с 28 по 30 октября. Интересно, что 1 или 2 ноября Шахтер будет принимать Динамо в 11-м туре УПЛ. Два Классико состоятся за одну неделю.
Кубок Украины 2025/26
Пары 1/8 финала, 28–30 октября 2025
- Виктория Сумы – Ингулец Петрово
- Динамо Киев – Шахтер Донецк
- Агротех Тишковка – Феникс-Мариуполь
- Буковина Черновцы – Нива Тернополь
- Лесное – Чернигов
- ЛНЗ Черкассы – Рух Львов
- Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
- Локомотив Киев – Нива Винница
А вот динамовцам и правда не везёт со жребием, ни в ЛК, ни в КУ: серебряные и бронзовые призеры кряду...🥈➡️🥉 😊
З огляду на те, які команди залишилися, гадаю, запитання майже риторичне....
В другому матчі в УПЛ в другому таймі возили кротів як хлопчиків -студентів. Шкода,що ігри спарені з кротами вийшли .Так що тут все залежить тільки від Динамо ,як не перегорять і налаштуються ,все буде добре . Інтересна гра буде ,нехай переможе сильніший ! А там ще Агробізнес в кубку є )))
з майбутнім домашнім футбольним матчем!!!
Правда переможцю пари ДК-ШД буде далі доволі просто дійти до трофею
На ранній стадії Класичне! 🔥
Завдання буде не простим -
Та вірю 🏆Кубок захистим!
🟧⚒️⬛
Треба, щоби Шахтар постарався:
Легко буде зате у фіналі!
Там знищим всіх, хто б не дістався:
Це побажання від Віталі! 😊