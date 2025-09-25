Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
26 сентября состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины
26 сентября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Украины.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов.
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют:
🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы
🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово
🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев
🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка
Один участник 1/8 финала пока под вопросом. Кривбасс обыграл Чернигов в серии пенальти (1:1, пен. 3:1), но в какой-то момент на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров, хотя разрешено лишь 7. Скорее всего, Кривбасс получит техническое поражение.
