26 сентября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют:

🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы

🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово

🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев

🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка

Один участник 1/8 финала пока под вопросом. Кривбасс обыграл Чернигов в серии пенальти (1:1, пен. 3:1), но в какой-то момент на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров, хотя разрешено лишь 7. Скорее всего, Кривбасс получит техническое поражение.

Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция