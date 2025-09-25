Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
25 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2025, 18:06
1380
1

Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины

25 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 25 сентября 2025, 18:06
1380
1 Comments
Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 сентября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 16 клубов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют:

🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы

🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово

🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев

🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка

Один участник 1/8 финала пока под вопросом. Кривбасс обыграл Чернигов в серии пенальти (1:1, пен. 3:1), но в какой-то момент на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров, хотя разрешено лишь 7. Скорее всего, Кривбасс получит техническое поражение.

Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. УАФ о судьях: у Шахтера забрали гол, пенальти Динамо – чистый
Полузащитник Металлиста 1925 перенес операцию на ноге
Вице-президент Гремио ответил, поступали ли предложения по Меку от Шахтера
Динамо Киев жеребьевка Чернигов Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Виктория Сумы Буковина Черновцы Нива Винница жеребьевка Кубка Украины Ингулец Металлист 1925 Агробизнес смотреть онлайн Рух Львов ЛНЗ Черкассы Локомотив Киев Агротех Тишковка Лесное Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 5
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25 сентября 2025, 14:28 18
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Овьедо – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.09.2025, 16:10
Овьедо – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Для родного Шахтёра🟧⬛ я Виталик хочу в 1/8 Ниву Тернополь! 🟩🟨
У 🐂туров чудесная команда, прекрасные болельщики, особо Фермер Фан из фейсбука, он меня вдохновляет.
👉Они уже давали нашим горнякам бой в товарняке 3-3 прошлой осенью. Було б знову ЦІКАВО! 😊
Ответить
-1
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 10
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 17
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 19
Футбол
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
23.09.2025, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем