Сын легендарного бразильца получил вызов в сборную Англии

Сын бывшего защитника «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силвы – Иаго Силва, получил свой первый вызов в национальную команду. Однако это не сборная Бразилии, а молодежная сборная Англии.

Иаго живет в Великобритании с тех пор, как его отец летом 2020 года перешел в «Челси». Именно это дало ему возможность быть вызванным в английскую сборную. Речь идет о тренировочном сборе команды U-15, без официальных матчей, так что в будущем парень все еще может выбрать Бразилию.

Юный футболист поделился своими эмоциями в соцсетях, опубликовав фото из «Сент-Джордж Парка» и написав:

«Горжусь тем, что получил приглашение на свой первый сбор Англии. Работа продолжается».

Иаго выступает за академию «Челси» и играет за команду U-15, с которой уже выигрывал несколько юношеских турниров.