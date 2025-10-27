Нигерийский король: экс-игрок Арсенала обновил достижение в АПЛ
Алекс Ивоби отыграл 300-й матч в английской лиге и вошел в топ-5 африканских футболистов
29-летний вингер «Фулхэма» Алекс Ивоби провел 300-й матч в своей карьере в Английской Премьер-Лиге, установив рекорд среди нигерийских футболистов.
После поражения от «Ньюкасла» (1:2) Алекс стал первым игроком из Нигерии, которому удалось провести такое количество матчей в АПЛ.
В течение карьеры Ивоби выступал за три английских клуба: «Фулхэм» (87 матчей), «Арсенал» (149) и «Эвертон» (140). В Премьер-Лиге он сделал 40 результативных передач и забил 32 гола.
Кроме того, Ивоби вошел в пятерку африканских футболистов, проведших более 300 матчей в чемпионате Англии.
Рейтинг африканских игроков по количеству матчей в АПЛ:
- 1. Яя Туре – 353
- 2. Мохамед Салах – 309
- 3-4. Джордан Айю – 305
- 3-4. Вилфрид Заха – 305
- 5. Алекс Ивоби – 300
