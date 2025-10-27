Нигерийский король: экс-игрок Арсенала обновил достижение в АПЛ

29-летний вингер «Фулхэма» Алекс Ивоби провел 300-й матч в своей карьере в Английской Премьер-Лиге, установив рекорд среди нигерийских футболистов.

После поражения от «Ньюкасла» (1:2) Алекс стал первым игроком из Нигерии, которому удалось провести такое количество матчей в АПЛ.

В течение карьеры Ивоби выступал за три английских клуба: «Фулхэм» (87 матчей), «Арсенал» (149) и «Эвертон» (140). В Премьер-Лиге он сделал 40 результативных передач и забил 32 гола.

Кроме того, Ивоби вошел в пятерку африканских футболистов, проведших более 300 матчей в чемпионате Англии.

Рейтинг африканских игроков по количеству матчей в АПЛ:

Alex Iwobi is set to make his 300th Premier League appearance.



The Fulham midfielder is the first Nigerian to reach this milestone.



Four other African players have made 300+ PL appearances:



🇨🇮 Kolo Toure - 353

🇪🇬 Mohamed Salah - 309

🇬🇭 Jordan Ayew - 305

🇨🇮 Wilfried Zaha - 305… pic.twitter.com/V2ohgPNxbR