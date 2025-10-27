Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нигерийский король: экс-игрок Арсенала обновил достижение в АПЛ
Англия
27 октября 2025, 13:57
Нигерийский король: экс-игрок Арсенала обновил достижение в АПЛ

Алекс Ивоби отыграл 300-й матч в английской лиге и вошел в топ-5 африканских футболистов

Нигерийский король: экс-игрок Арсенала обновил достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ивоби

29-летний вингер «Фулхэма» Алекс Ивоби провел 300-й матч в своей карьере в Английской Премьер-Лиге, установив рекорд среди нигерийских футболистов.

После поражения от «Ньюкасла» (1:2) Алекс стал первым игроком из Нигерии, которому удалось провести такое количество матчей в АПЛ.

В течение карьеры Ивоби выступал за три английских клуба: «Фулхэм» (87 матчей), «Арсенал» (149) и «Эвертон» (140). В Премьер-Лиге он сделал 40 результативных передач и забил 32 гола.

Кроме того, Ивоби вошел в пятерку африканских футболистов, проведших более 300 матчей в чемпионате Англии.

Рейтинг африканских игроков по количеству матчей в АПЛ:

  • 1. Яя Туре – 353
  • 2. Мохамед Салах – 309
  • 3-4. Джордан Айю – 305
  • 3-4. Вилфрид Заха – 305
  • 5. Алекс Ивоби – 300
Алекс Ивоби Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Ньюкасл Ньюкасл - Фулхэм
Андрей Витренко
