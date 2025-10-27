Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Англия
27 октября 2025, 13:07 | Обновлено 27 октября 2025, 13:08
199
1

Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма

Виталий отыграл 90 минут, однако получил самый низкий балл

27 октября 2025, 13:07 | Обновлено 27 октября 2025, 13:08
199
1 Comments
Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 октября «Эвертон» на своей новой арене «Hill Dickinson Stadium» без шансов уступил «Тоттенхэму» в девятом туре Английской Премьер-лиги (0:3).

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков матча и назвал Миколенко одним из худших участников поединка – Виталий и Джордан Пикфорд получили по 5.8, что стало наименьшим показателем среди всех футболистов.

В то же время лучшим признан защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, который оформив дубль, получил оценку 9.2.

Оценки матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» по версии SofaScore

По теме:
Форвард Борнмута Семеньо рассказал про свой дневник
Джеймс Милнер вошел в историю АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед
ГВАРДИОЛА: «Наша задача – не смотреть на турнирное положение»
Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Тоттенхэм - Эвертон Микки ван де Вен оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26 октября 2025, 16:26 3
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности

Виктор Хлус рассказал о своем бывшем одноклубнике и выступлении киевлян

ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Футбол | 27 октября 2025, 12:50 0
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений

Публикация Ламина перед важным матчем всегда приносили негативный результат

Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27.10.2025, 07:52
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Дивний вчора був експеримент від Мойєса: Миколенко постійно підключався до атак і не раз опинявся на позиції центр-форварда! враховуючи різницю з центр-беками Шпор у антропометрії, боротьбу Віталій щоразу програвав, та і сил від воріт до воріт 90 хвилин гасати не вистачило: під час останнього пропущеного свого гравця Миколенко просто вже пішки доганяв...
Ответить
0
Популярные новости
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 33
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 4
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем