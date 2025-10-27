Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма

26 октября «Эвертон» на своей новой арене «Hill Dickinson Stadium» без шансов уступил «Тоттенхэму» в девятом туре Английской Премьер-лиги (0:3).

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков матча и назвал Миколенко одним из худших участников поединка – Виталий и Джордан Пикфорд получили по 5.8, что стало наименьшим показателем среди всех футболистов.

В то же время лучшим признан защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, который оформив дубль, получил оценку 9.2.

Оценки матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» по версии SofaScore