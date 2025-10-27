Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Виталий отыграл 90 минут, однако получил самый низкий балл
26 октября «Эвертон» на своей новой арене «Hill Dickinson Stadium» без шансов уступил «Тоттенхэму» в девятом туре Английской Премьер-лиги (0:3).
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
Статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков матча и назвал Миколенко одним из худших участников поединка – Виталий и Джордан Пикфорд получили по 5.8, что стало наименьшим показателем среди всех футболистов.
В то же время лучшим признан защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, который оформив дубль, получил оценку 9.2.
Оценки матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» по версии SofaScore
