Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами
В воскресенье, 26 октября, состоялся матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Подопечные Хаби Алонсо победили соперника с минимальным счетом 2:1.
Поединок завершился конфликтом обеих команд, в результате чего несколько игроков получили желтые или красные карточки. В послематчевом отчете главный арбитр Градо Сото рассказал, почему удалил с поля голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина:
«Послематчевая драка привела к красной карточке Лунина, который покинул техническую зону мадридской команды с целью агрессивного столкновения со скамейкой запасных соперника, в результате чего его пришлось сдерживать товарищам по команде.
В драке также были замечены Милитао, Винисиус и Родриго со стороны «Реала», а также Фермин, Бальде и Ферран Торрес со стороны «Барселоны», – сообщил Сото.
После десяти сыгранных туров королевский клуб набрал 27 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Ханс-Дитер Флика разместились на второй позиции, в активе команды 22 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского
Подопечные Хосе Луиса Мендилибара продолжают борьбу за первое место в чемпионате Греции
Гравцям "Реалу" Мілітао, Вінісіусу і Родріго дозволено
битись із суперниками без накладення покарань.