  Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Испания
27 октября 2025, 09:47 | Обновлено 27 октября 2025, 09:48
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина

Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами

27 октября 2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Подопечные Хаби Алонсо победили соперника с минимальным счетом 2:1.

Поединок завершился конфликтом обеих команд, в результате чего несколько игроков получили желтые или красные карточки. В послематчевом отчете главный арбитр Градо Сото рассказал, почему удалил с поля голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина:

«Послематчевая драка привела к красной карточке Лунина, который покинул техническую зону мадридской команды с целью агрессивного столкновения со скамейкой запасных соперника, в результате чего его пришлось сдерживать товарищам по команде.

В драке также были замечены Милитао, Винисиус и Родриго со стороны «Реала», а также Фермин, Бальде и Ферран Торрес со стороны «Барселоны», – сообщил Сото.

После десяти сыгранных туров королевский клуб набрал 27 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Ханс-Дитер Флика разместились на второй позиции, в активе команды 22 очка.

Николай Титюк Источник: AS
Burevestnik
За мету агресивних дій вилучили тільки Луніна.
Гравцям "Реалу" Мілітао, Вінісіусу і Родріго дозволено
битись із суперниками без накладення покарань.
