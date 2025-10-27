Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч восьмого тура греческой Суперлиги, в котором сыграли «Олимпиакос» и АЕК. Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

В первом тайме результативный удар на свой счет записал марокканец Эль-Кааби, который хладнокровно реализовал пенальти на 33-й минуте. Во второй половине игры подопечные Хосе Луиса Мендилибара увеличили преимущество благодаря голу иранского нападающего Тареми.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле на 84-й минуте и помог «Олимпиакосу» удержать важную победу, которая позволила команде набрать 19 баллов и разместиться на второй позиции.

Лидером чемпионата Греции является ПАОК, в активе которого 20 очков. Тройку сильнейших замыкает АЕК, который набрал 16 зачетных пунктов.

Чемпионат Греции, 8-й тур. 26 октября

Олимпиакос – АЕК – 2:0

Голы: Эль-Кааби, 33 (пен), Тареми, 67