Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Подопечные Хосе Луиса Мендилибара продолжают борьбу за первое место в чемпионате Греции
В воскресенье, 26 октября, состоялся матч восьмого тура греческой Суперлиги, в котором сыграли «Олимпиакос» и АЕК. Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.
В первом тайме результативный удар на свой счет записал марокканец Эль-Кааби, который хладнокровно реализовал пенальти на 33-й минуте. Во второй половине игры подопечные Хосе Луиса Мендилибара увеличили преимущество благодаря голу иранского нападающего Тареми.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле на 84-й минуте и помог «Олимпиакосу» удержать важную победу, которая позволила команде набрать 19 баллов и разместиться на второй позиции.
Лидером чемпионата Греции является ПАОК, в активе которого 20 очков. Тройку сильнейших замыкает АЕК, который набрал 16 зачетных пунктов.
Чемпионат Греции, 8-й тур. 26 октября
Олимпиакос – АЕК – 2:0
Голы: Эль-Кааби, 33 (пен), Тареми, 67
33': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Ελ Κααμπί και 1-0! / 33': GOAL for Olympiacos! @AyoubElKaabi scores! 1-0!#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/RPoH29XdsB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025
67': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Ταρέμι και 2-0! / 67': GOAL for Olympiacos! @mehditaremi9 scores! 2-0!#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/6pfLmfxTUL— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025
+3 🔴⚪️🦁#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/LVyoWmeyxu— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025
