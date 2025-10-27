Ювентус впервые с 1991 года не забил ни одного гола в четырех матчах подряд

Ювентус впервые с 1991 не забил ни одного гола в четырех матчах подряд.

В матче 8-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле победил «старую синьору» со счетом 1:0.

Ювентус благодаря этому результату продлил свою безголевую серию во всех турнирах до 4-х матчей.

Безголевая серия Ювентуса во всех турнирах (4)

Серия А, Лацио – Ювентус – 1:0

Лига чемпионов, Реал – Ювентус – 1:0

Серия А, Комо – Ювентус – 2:0

Серия А, Ювентус – Милан – 0:0

В последний раз подобное случалось с Ювентусом в 1991 году, когда в период с февраля по март туринцам тоже не удалось забить в четырех матчах подряд во всех турнирах.