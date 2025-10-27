Ювентус впервые с 1991 года не забил ни одного гола в четырех матчах подряд
На этот раз бьянконери проиграли с «сухим» счетом на выезде Лацио
Ювентус впервые с 1991 не забил ни одного гола в четырех матчах подряд.
В матче 8-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле победил «старую синьору» со счетом 1:0.
Ювентус благодаря этому результату продлил свою безголевую серию во всех турнирах до 4-х матчей.
Безголевая серия Ювентуса во всех турнирах (4)
- Серия А, Лацио – Ювентус – 1:0
- Лига чемпионов, Реал – Ювентус – 1:0
- Серия А, Комо – Ювентус – 2:0
- Серия А, Ювентус – Милан – 0:0
В последний раз подобное случалось с Ювентусом в 1991 году, когда в период с февраля по март туринцам тоже не удалось забить в четырех матчах подряд во всех турнирах.
4 - #Juventus haven’t scored in 4 consecutive matches in all competitions for the first time since the period between February and March 1991 under Luigi Maifredi. Blocked.#LazioJuve #SerieA #LazioJuventus— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2025
