Защитник Барселоны: «Не интересует, как Реал воспринял заявления Ямаля»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение в гостевом матче против мадридского «Реала» (1:2) и высказался относительно стычки после игры, связанной с высказываниями Ламина Ямаля перед встречей.

«Мы расстроены, но нужно держать голову выше и идти дальше. Впереди у нас долгий сезон, и мы должны исправлять свои ошибки.

Стычка? Смотрите. Сегодня я не буду говорить о Ламине. Скажу лишь, что он большой профессионал, и мы рады, что он с нами. Он совершеннолетний и знает, что должен делать.

Я не знаю, что произошло. Я просто подошел, чтобы успокоить игроков. Как «Реал» воспринял заявления Ламина перед Эль-Класико – меня не интересует. Это их дело», – заявил Рональд.