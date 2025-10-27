Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Отмененный мяч Холанда. Видео гола и обзор

Вечером 26 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» в Бирмингем нанесла неожиданное поражение «Манчестер Сити» (1:0).

Единственный гол в поединке на Вилла Парк на 19-й минуте забил Мэтти Кэш замкнул передачу Эмилиано Буэндиа.

В конце встречи Эрлинг Холанд забил для гостей, но гол отменили из-за офсайда.

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Кэш, 19

Видео гола и обзор матча