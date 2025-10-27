Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Отмененный мяч Холанда. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.10.2025 16:00 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 октября 2025, 00:12 | Обновлено 27 октября 2025, 00:15
66
0

Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Отмененный мяч Холанда. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги

27 октября 2025, 00:12 | Обновлено 27 октября 2025, 00:15
66
0
Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Отмененный мяч Холанда. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» в Бирмингем нанесла неожиданное поражение «Манчестер Сити» (1:0).

Единственный гол в поединке на Вилла Парк на 19-й минуте забил Мэтти Кэш замкнул передачу Эмилиано Буэндиа.

В конце встречи Эрлинг Холанд забил для гостей, но гол отменили из-за офсайда.

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Кэш, 19

Видео гола и обзор матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
По теме:
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Пенальти, 2 дубля, 5 голов: Осасуна и Сельта устроили футбольный праздник
Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Сити Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Эрлинг Холанд Мэтти Кэш Эмилиано Буэндия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26 октября 2025, 21:11 9
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Футбол | 27 октября 2025, 00:57 0
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда

Джан Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего

Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 1
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем