26.10.2025 16:00 – FT 1 : 0
Англия27 октября 2025, 00:12 | Обновлено 27 октября 2025, 00:15
66
0
Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Отмененный мяч Холанда. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги
27 октября 2025, 00:12 | Обновлено 27 октября 2025, 00:15
66
0
Вечером 26 октября прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» в Бирмингем нанесла неожиданное поражение «Манчестер Сити» (1:0).
Единственный гол в поединке на Вилла Парк на 19-й минуте забил Мэтти Кэш замкнул передачу Эмилиано Буэндиа.
В конце встречи Эрлинг Холанд забил для гостей, но гол отменили из-за офсайда.
АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Кэш, 19
Видео гола и обзор матча
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2025, 21:11 9
Украинец получил красную карточку
Футбол | 27 октября 2025, 00:57 0
Джан Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 00:27 1
25.10.2025, 08:03 30
25.10.2025, 06:02
26.10.2025, 02:26
25.10.2025, 11:41 1
26.10.2025, 09:12 5
26.10.2025, 01:45 41
26.10.2025, 05:17 3