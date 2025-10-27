ГВАРДИОЛА: «Наша задача – не смотреть на турнирное положение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч против «Астон Виллы» в девятом туре Английской Премьер-лиги. «Горожане» не смогли поразить ворота соперника и уступили со счетом 0:1.

«Мы должны стараться сократить отставание. «Арсенал» уже много лет демонстрирует стабильность. Сейчас наша главная задача – становиться лучше, совершенствоваться и держаться рядом.

По моему опыту, сезон очень длинный. Очень длинный. Есть много команд, и нас ждет серьезное испытание против «Борнмута» в следующие выходные, который сейчас показывает хороший футбол. Мы просто должны играть в свой футбол.

Я волновался еще до сентябрьской международной паузы, когда мы были на 14-м месте в таблице, а они опережали нас на семь или восемь очков. Наша задача – не смотреть на турнирное положение. Если они выиграют все свои матчи и станут чемпионами – поздравляю их. Это все, что мы можем сделать. Но я чувствую, что команда жива, команда хороша.

Не знаю, многие ли смогут приехать сюда и показать такую игру, как мы: с мужеством, контролем мяча, моментами. Мы должны сохранять стабильность. Я не живу октябрем или ноябрем, думая: «Что будет, если мы не выиграем Премьер-лигу?» Сейчас все – матч за матчем.

«Астон Вилла»? Это команда уровня Лиги чемпионов. К сожалению, в этом сезоне они там не играют, но это топовая команда, которая прекрасно борется. Я ими восхищаюсь», – сказал Гвардиола.