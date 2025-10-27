Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГВАРДИОЛА: «Наша задача – не смотреть на турнирное положение»
Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.10.2025 16:00 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
Англия
27 октября 2025, 10:40 | Обновлено 27 октября 2025, 10:42
ГВАРДИОЛА: «Наша задача – не смотреть на турнирное положение»

Тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после поражения в матче с «Астон Виллой»

ГВАРДИОЛА: «Наша задача – не смотреть на турнирное положение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч против «Астон Виллы» в девятом туре Английской Премьер-лиги. «Горожане» не смогли поразить ворота соперника и уступили со счетом 0:1.

«Мы должны стараться сократить отставание. «Арсенал» уже много лет демонстрирует стабильность. Сейчас наша главная задача – становиться лучше, совершенствоваться и держаться рядом.

По моему опыту, сезон очень длинный. Очень длинный. Есть много команд, и нас ждет серьезное испытание против «Борнмута» в следующие выходные, который сейчас показывает хороший футбол. Мы просто должны играть в свой футбол.

Я волновался еще до сентябрьской международной паузы, когда мы были на 14-м месте в таблице, а они опережали нас на семь или восемь очков. Наша задача – не смотреть на турнирное положение. Если они выиграют все свои матчи и станут чемпионами – поздравляю их. Это все, что мы можем сделать. Но я чувствую, что команда жива, команда хороша.

Не знаю, многие ли смогут приехать сюда и показать такую игру, как мы: с мужеством, контролем мяча, моментами. Мы должны сохранять стабильность. Я не живу октябрем или ноябрем, думая: «Что будет, если мы не выиграем Премьер-лигу?» Сейчас все – матч за матчем.

«Астон Вилла»? Это команда уровня Лиги чемпионов. К сожалению, в этом сезоне они там не играют, но это топовая команда, которая прекрасно борется. Я ими восхищаюсь», – сказал Гвардиола.

Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Астон Вилла - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Андрей Витренко Источник: The Guardian
