Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября в девятом туре Английской Премьер-лиги состоится матч между клубами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Местом проведения встречи станет арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» находится на третьей строчке и имеет в активе 16 очков, а «Астон Вилла» с 12 очками располагается на 12-й позиции.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

