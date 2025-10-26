Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.10.2025 16:00 – 13 0 : 0
Манчестер Сити
Англия
26 октября 2025, 16:00 |
229
0

26 октября в 16:00 состоится матч 9-го тура АПЛ

26 октября 2025, 16:00 |
229
0
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в девятом туре Английской Премьер-лиги состоится матч между клубами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Местом проведения встречи станет арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» находится на третьей строчке и имеет в активе 16 очков, а «Астон Вилла» с 12 очками располагается на 12-й позиции.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Сделать ставку

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
