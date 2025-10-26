Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
26 октября в 16:00 состоится матч 9-го тура АПЛ
26 октября в девятом туре Английской Премьер-лиги состоится матч между клубами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Местом проведения встречи станет арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» находится на третьей строчке и имеет в активе 16 очков, а «Астон Вилла» с 12 очками располагается на 12-й позиции.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
