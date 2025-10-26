Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола
Очередной жертвой «канониров» стал Кристал Пэлас
Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола.
В матче 9-го тура АПЛ «канониры» дома обыграли Кристал Пэлас со счетом 1:0.
Таким образом, Арсенал победил во всех пяти матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Победоносная серия Арсенала в октябре
- АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
- АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
- ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Arsenal have won all five of their games across all comps in October without conceding a single goal.— Squawka (@Squawka) October 26, 2025
◉ W 2-0 vs. Olympiacos
◉ W 2-0 vs. West Ham
◉ W 0-1 vs. Fulham
◉ W 4-0 vs. Atletico
◉ W 1-0 vs. Crystal Palace
They go four points clear at the top of the table. 👏 pic.twitter.com/zcYveYiuzq
