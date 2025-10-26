Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола
Англия
26 октября 2025, 18:24 | Обновлено 26 октября 2025, 18:25
Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола

Очередной жертвой «канониров» стал Кристал Пэлас

Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола.

В матче 9-го тура АПЛ «канониры» дома обыграли Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Таким образом, Арсенал победил во всех пяти матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Победоносная серия Арсенала в октябре

  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
