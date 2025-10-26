Арсенал победил во всех матчах октября и не пропустил ни одного гола.

В матче 9-го тура АПЛ «канониры» дома обыграли Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Таким образом, Арсенал победил во всех пяти матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Победоносная серия Арсенала в октябре

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0